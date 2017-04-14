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中国财经 | 2017年 4月 14日 星期五 10:33 BJT

中国1-3月份全国财政收入44366亿元 同比增长14.1%--证券时报

路透北京4月14日 - 中国证券时报周五报道称，中国1-3月份全国财政收入44,366亿元人民币，同比增长14.1%。

报道援引财政部国库司司长刘祝余称，1-3月中央收入20,159亿元，同比增长17.1%；同期地方本级收入24,207亿元，同比增长11.7%。

此前数据显示，1-2月累计，全国一般公共预算收入31,454亿元，同比增长14.9%。(完)

(发稿 陈君；审校 曾祥进)

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