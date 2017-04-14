中国1-3月份全国财政收入44366亿元 同比增长14.1%--证券时报

沪综指缩量先抑后扬微收升 穆迪调降中国评级冲击市场
路透北京5月24日 - 中国股市沪综指周三先抑后扬微收升。分析师指出，在穆迪调降中国评级消息的冲击下，早盘大盘低开，指数一度下探至近期低点，投资者信心颇受打击。不过随后护盘进场助大盘逐波回升，尾盘翻红，但成交量萎缩明显，部分个股连续下跌对市场情绪影响仍较大。
路透北京4月14日 - 中国证券时报周五报道称，中国1-3月份全国财政收入44,366亿元人民币，同比增长14.1%。
报道援引财政部国库司司长刘祝余称，1-3月中央收入20,159亿元，同比增长17.1%；同期地方本级收入24,207亿元，同比增长11.7%。
此前数据显示，1-2月累计，全国一般公共预算收入31,454亿元，同比增长14.9%。(完)
(发稿 陈君；审校 曾祥进)
路透北京5月24日 - 中国股市沪综指周三先抑后扬微收升。分析师指出，在穆迪调降中国评级消息的冲击下，早盘大盘低开，指数一度下探至近期低点，投资者信心颇受打击。不过随后护盘进场助大盘逐波回升，尾盘翻红，但成交量萎缩明显，部分个股连续下跌对市场情绪影响仍较大。
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。