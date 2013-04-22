中国首季外汇占款月均增四千亿元 资本流入压力料趋降

* 3月新增外汇占款续降但仍超两千亿元

* 人民币升值压力不减

* 资本流入压力沉重，后期料放缓

* 须警惕投机性资金后期流出造成冲击

路透北京4月22日 - 中国央行公布3月份新增外汇占款高达2,363亿元人民币，一季度月均增量超4,000亿元，凸显资本流入压力沉重。不过随着中国经济增长弱于预期、监管层加大资本管制力度等因素，后期资本流入规模料自高位下降。

分析人士认为，一季度央行未加准备金而只以正回购来回收流动性，货币政策基调应属中性；3月外汇占款与当月人民币保持强势一致，显示资本流入压力仍在给人民币汇率带来升值压力，当月汇率升幅有限也使干预成本保持高位。

“3月份外汇占款还是比我们预计的要低些。往后看资金流入还会持续，但规模不见得高，全年月均外汇占款预计在2,000亿元左右。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩表示。

中国央行周一公布，3月末金融机构外汇占款余额为270,687.35亿元人民币。据此计算，当月外汇占款增加2,363.02亿元，较上月增量继续回落。

他并表示，套利资金持续流入会给人民币汇率带来升值压力，不过今天公布的数字难以解释4月份以来人民币在中间价带领下的快速升值；从市场角度来讲，本月升值压力中政策预期成份可能更多。

市场人士多认为，4月份中间价快速走高可能与美国财长、国务卿访华，和美国汇率报告、G20财长会议等诸多政治因素有关。

今年以来人民币兑美元即期累计升值幅度已达0.77%，离市场预期全年1-2%左右的增幅已经过半，其中4月以来升值幅度达到0.45%。

**需警惕资本流出风险**

市场人士并认为，当前外汇占款逐月下降趋势虽较为明显，但每月至少超2,000亿元的规模，仍与前些年经济快速增长、顺差规模较大时相仿；不过考虑到国内宽松的流动性水平并未明显提振经济增长，必须警惕当前的资本流入对实体经济支撑不强，含有较强的投机性质。

“从近期对香港等地出现虚假贸易等事件来看，实际的外贸增长今年‘保八’可能都很困难，不支持每个月那么高的外汇占款。”中国银行国际金融研究所李建军表示。

3月末财政性存款余额为25,297.93亿元，当月减少2,670.27亿元，加上外汇占款数字，3月份市场因此增加的流动性为5,033亿元。

李建军表示，境内宽松的流动性和相对较弱的经济增速之前存在矛盾，房市、股市等市场都还没有出现资金流入的痕迹，通胀水平也较低，流入的资金极有可能成为热钱，须警惕后期热钱逃离的可能性。

谢亚轩也认为，3月份中国外汇占款数字可谓“一枝独秀”，韩国等周边亚洲新兴市场国家当月出现资金外流时，中国仍在呈现资金流入，其中套利资金注入因素不可忽视。

国家外管局数据显示，3月份的银行代客结售汇顺差和远期净结汇规模都较2月份扩大；一季度代客累计结售汇顺差高达1,693亿美元，较上季度806亿美元规模扩大超过一倍。

统计局最新公布的一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至7.7%，逊于市场预期。尽管消费和投资基本持稳，但工业生产3月意外疲弱拖累经济增长。

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：

2013年3月 2月 1月

1)财政性存款(亿元) -2,670 243 3,298

2)外汇占款(亿元) 2,363 2,954 6,836

2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

1) -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058

2) 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/)

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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