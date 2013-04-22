中国首季外汇占款月均增四千亿元 资本流入压力料趋降

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 3月新增外汇占款续降但仍超两千亿元
* 人民币升值压力不减
* 资本流入压力沉重，后期料放缓
* 须警惕投机性资金后期流出造成冲击
路透北京4月22日 - 中国央行公布3月份新增外汇占款高达2,363亿元人民币，一季度月均增量超4,000亿元，凸显资本流入压力沉重。不过随着中国经济增长弱于预期、监管层加大资本管制力度等因素，后期资本流入规模料自高位下降。
分析人士认为，一季度央行未加准备金而只以正回购来回收流动性，货币政策基调应属中性；3月外汇占款与当月人民币保持强势一致，显示资本流入压力仍在给人民币汇率带来升值压力，当月汇率升幅有限也使干预成本保持高位。
“3月份外汇占款还是比我们预计的要低些。往后看资金流入还会持续，但规模不见得高，全年月均外汇占款预计在2,000亿元左右。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩表示。
中国央行周一公布，3月末金融机构外汇占款余额为270,687.35亿元人民币。据此计算，当月外汇占款增加2,363.02亿元，较上月增量继续回落。
他并表示，套利资金持续流入会给人民币汇率带来升值压力，不过今天公布的数字难以解释4月份以来人民币在中间价带领下的快速升值；从市场角度来讲，本月升值压力中政策预期成份可能更多。
市场人士多认为，4月份中间价快速走高可能与美国财长、国务卿访华，和美国汇率报告、G20财长会议等诸多政治因素有关。
今年以来人民币兑美元即期累计升值幅度已达0.77%，离市场预期全年1-2%左右的增幅已经过半，其中4月以来升值幅度达到0.45%。
**需警惕资本流出风险**
市场人士并认为，当前外汇占款逐月下降趋势虽较为明显，但每月至少超2,000亿元的规模，仍与前些年经济快速增长、顺差规模较大时相仿；不过考虑到国内宽松的流动性水平并未明显提振经济增长，必须警惕当前的资本流入对实体经济支撑不强，含有较强的投机性质。
“从近期对香港等地出现虚假贸易等事件来看，实际的外贸增长今年‘保八’可能都很困难，不支持每个月那么高的外汇占款。”中国银行国际金融研究所李建军表示。
3月末财政性存款余额为25,297.93亿元，当月减少2,670.27亿元，加上外汇占款数字，3月份市场因此增加的流动性为5,033亿元。
李建军表示，境内宽松的流动性和相对较弱的经济增速之前存在矛盾，房市、股市等市场都还没有出现资金流入的痕迹，通胀水平也较低，流入的资金极有可能成为热钱，须警惕后期热钱逃离的可能性。
谢亚轩也认为，3月份中国外汇占款数字可谓“一枝独秀”，韩国等周边亚洲新兴市场国家当月出现资金外流时，中国仍在呈现资金流入，其中套利资金注入因素不可忽视。
国家外管局数据显示，3月份的银行代客结售汇顺差和远期净结汇规模都较2月份扩大；一季度代客累计结售汇顺差高达1,693亿美元，较上季度806亿美元规模扩大超过一倍。
统计局最新公布的一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至7.7%，逊于市场预期。尽管消费和投资基本持稳，但工业生产3月意外疲弱拖累经济增长。
以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：
2013年3月 2月 1月
1)财政性存款(亿元) -2,670 243 3,298
2)外汇占款(亿元) 2,363 2,954 6,836
2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
1) -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058
2) 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/)
(发稿 李然; 审校 黄凯)
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