综述：中国首季外储加速下滑逾千亿美元 资本输出及美元升值仍将拉低存量

作者 张金栋

路透上海4月14日 - 中国外汇储备高处不胜寒的局面已彻底改观。央行数据显示外储已连续第三个季度下降并创自2013年12月以来的新低。分析人士则指出，由于美元仍在升途，且随着一带一路的国家战略实施，未来资本输出有望加快，这将继续引领外储呈整体下降局面。

中国央行周二公布的数据显示，今年3月末外汇储备余额为3.73万亿美元，是自2013年12月以来的新低。路透据此测算，今年一季度中国外汇储备减少1,100亿美元，为连续第三个季度下降。

“外币存款在增加，外汇储备在减少，这是一个硬币的两面，表明市场对人民币汇率单边升值可能性的预期在下降。”中国银行国际金融研究所研究员李建军表示。

招商证券宏观分析师谢亚轩则指出，外汇储备连续三个季度下降，意味着央行在外汇市场上不断抛出了外汇，达到稳定汇率的目的，这个表现和过去三个季度美元持续强势是非常暗合的。

疲软外储数据和外汇存款贷款数据变动也相一致，私人部门的持汇意愿非常强。谢亚轩称，“美元强势、人民币汇率弱势继续带来企业和居民资产配置的变化。外汇存款持续增加，而外币负债还在持续去杠杆化。”

央行最新公布的金融统计数据显示，一季度外币存款增加835亿美元，同比增长27.6%；对比而言，实体经济外币贷款仅增加人民币61亿元，2、3月连续负增长，外币负债去杠杆化。

一季度的外贸顺差数据也佐证很多企业并未及时结汇，而是留在自已手中，其间顺差累计超过1,200亿美元。

**估值与流出因素**

“一季度外汇储备的下降很大程度上取决于外汇的估值效应，其中，第一季度欧元对美元下跌了超过10%”澳新银行中国经济师周浩则指出。

他并表示，此外由于近几个月央行干预外汇市场，使得人民币从贬值转为适度升值，这需要抛出一定的外汇，这也是造成外汇储备下降的原因之一。

一商业银行特许金融分析师蔡浩从另一角度分析指出，考虑到国家的一带一路战略和亚投行的建设，以及近来人民币币值的坚挺，资本的流出更可能是在国家鼓励和引导下进行的。

在今年政府工作报告中，中国国务院总理李克强称，今年实施更加积极的进口政策，并加快实施走出去战略，拓宽外汇储备运用渠道。年初外管局亦指出，今年将创新外汇储备运用。

**外储下滑速度**

对于外储走向，受访分析人士普遍指出，在央行逐步退出干预以及外储多元化投资战略下，外汇储备将继续维持整体下降局面，唯一不能确定的是以何种速度下滑。

中国银行李建军就指出，“外汇储备减少会成为常态，尽管贸易顺差还是很大。”

不过，也有分析师不认为外储会连续下滑，会出现有升有降的交替。谢亚轩就表示，“美元快速走强的情况下，外储下降的会快些，但整体上未来国际资本还是会出现流出和流入交替出现的状况，外储会出现波动，但之前的单边上升局面不复存在。”

央行此前数据显示，去年12月末的外汇储备余额为3.84万亿美元，较去年9月末的3.89万亿美元减少500亿美元。

数据显示，今年一季度美元表现依然强势，一季度美元指数.DXY累计涨幅超过8%；而人民币一季度呈现探底反弹走势，截止一季度末人民币兑美元即期汇率略微上涨56个点，或0.09%。

**外汇占款低迷或成新常态**

如果说外汇储备持续下降市场有所共识，但对3月人民币明显转强局面下，央行口径外汇占款仍快速下降，却多少超出了市场的预期。

东京三菱日联银行中国有限公司首席金融市场分析师李刘阳认为，在美元整体维持强势下，外汇占款可能会继续维持低迷走势，具体转变的点可能会在美联储首次加息之后。

“如果六月美联储加息之后，市场对美联储的后续预期不强，美元可能面临阶段调整，届时外汇占款可能会小幅转好，”李刘阳表示，“但整体维持低位应该是新常态。”

央行在新闻稿中指出，今年一季度，外汇占款余额26.82万亿元，一季度减少2,521亿元，同比少增1.04万亿元。其中，3月份当月减少2,307亿元，同比少增4，048亿元。

分析师们并普遍指出，快速下降的外汇占款令央行一直倚重的基础货币投放渠道变得无足轻重，后续更多的基础货币投放将通过再贷款、中期借贷便利等释出。（完）

(审校 毕晓雯)

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