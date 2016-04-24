中国一季度公募基金亏损3098亿元 天弘基金利润最高--报载

从申赎情况来看，公募基金整体遭净赎回3,729.14亿份，比去年底缩水近5个百分点。从基金公司盈利情况来看，天弘基金利润达38.45亿元居首位。 截至一季度末，规模排名前10的基金公司分别为天弘、华夏、易方达、工银瑞信、南方、嘉实、汇添富、广发、中银和建信。其中，天弘基金规模达8,041.78亿元，华夏基金规模达5,931.14亿元，其他八家均在2,000亿元以上。 投资布局方面，一季度末基金配置最多的行业是制造业，占净值比例的35.22%，比去年底提高1.86个百分点；排名第二的是信息传输、软件和信息技术服务业，占净值比例的6.96%，比去年底减少1.32个百分点。 从减持情况看，被减持市值最高的50只股票中，信息技术类占四成多；而从新增的50大基金重仓股名单来看，基金一季度主要相中原材料类股票。截至一季度末，基金公司前50大重仓股中，以消费品以及服务类居多。