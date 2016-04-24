中国一季度公募基金亏损3098亿元 天弘基金利润最高--报载

消息人士称三胞集团发起娱乐业并购基金 规模为4.35亿美元
路透香港1月18日 - 两名消息人士称，中国大型企业三胞集团正在发起一个规模为30亿元人民币(4.35亿美元)的基金，用于收购最多150家国内电影院线，押注中国蓬勃增长的电影市场。
路透上海4月23日 - 中国公募基金一季报披露落下帷幕，中国证券报周六援引天相投顾数据显示，受行情影响，一季度公募基金亏损额达3,098.02亿元人民币；在基金公司中，天弘基金规模最大，利润最高。 一季度，中国股市沪综指.SSEC跌幅逾15%。报导称，除货币基金、债券基金和商品型基金，其他类型基金都亏钱。其中，保本型基金一季度整体亏损，100只保本型合计亏损6.77亿元；混合型基金合计亏损2,202.93亿元，股票型基金合计亏损1,208.85亿元。
从申赎情况来看，公募基金整体遭净赎回3,729.14亿份，比去年底缩水近5个百分点。从基金公司盈利情况来看，天弘基金利润达38.45亿元居首位。 截至一季度末，规模排名前10的基金公司分别为天弘、华夏、易方达、工银瑞信、南方、嘉实、汇添富、广发、中银和建信。其中，天弘基金规模达8,041.78亿元，华夏基金规模达5,931.14亿元，其他八家均在2,000亿元以上。 投资布局方面，一季度末基金配置最多的行业是制造业，占净值比例的35.22%，比去年底提高1.86个百分点；排名第二的是信息传输、软件和信息技术服务业，占净值比例的6.96%，比去年底减少1.32个百分点。 从减持情况看，被减持市值最高的50只股票中，信息技术类占四成多；而从新增的50大基金重仓股名单来看，基金一季度主要相中原材料类股票。截至一季度末，基金公司前50大重仓股中，以消费品以及服务类居多。
2015年上半年牛市气势如虹，尽管此后遭遇大跌，但基金公司盈利依然可观。天相投顾此前数据显示，去年公募基金盈利6,799.14亿元，在同比大增三成的同时，创下六年来新高。（完）
(发稿 张喜良; 审校 黄凯)
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