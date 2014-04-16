分析师看中国首季GDP数据

路透北京4月16日 -中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，高于路透调查预估中值7.3%；环比增长1.4%。

该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）。

国家统计局在新闻稿中指出，中国一季度外部环境复杂多变，经济仍存在一定下行压力。

主要数据:

--中国一季度GDP同比增长7.4%（路透调查预估中值为增长7.3%）

--中国一季度GDP环比增长1.4%

--中国1-3月固定资产投资同比增长17.6%(路透调查中值为18.1%)

--中国3月规模以上工业增加值同比增长8.8%(路透调查中值为9%)

--中国3月社会消费品零售总额同比增长12.2%(路透调查中值为12.1%)

--中国一季度工业同比增长8.7%，零售销售增长12.0%

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以下为市场人士的评论:

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为敩:

7.4%的一季度GDP增速好于此前的判断，估计和新型城镇化效果开始显现，第三产业供给约束下降有关。消费数据基本中规中矩，实际总量保持稳定，但消费品价格有所回升。未来如果继续提升消费在经济中的贡献度，可能需要金融支持，发展消费信贷。

固定资产投资总体情况不容乐观，预计未来仍有下降趋势。虽然国家出台的为刺激经济的计划短期会起到一些作用。但是中期来看，财政收入减少、政府举债水平下降，都会影响刺激政策的实施力度。而且，预计今后货币供给仍会维持偏紧的势头，利率可能上升，影响投资需求。

--国家信息中心经济预测部研究员 闫敏:

7.4%从整个经济运行形势来看，还是属于平稳增长。整个需求面略显不足，供给面也不是很好。3月份的社会零售品销售总额和去年同期相比还是略低的。今年房地产销售情况远远低于去年水平，可能会对社会消费品零售总额的增长带来一定影响。整个外需，尤其是出口下降的比较快，是负增长。因此整体经济的需求偏弱。

在利率和汇率市场化改革的初期，利率和汇率的水平可能会有些增长，但是实体经济民营资本对利率是非常敏感的。因此从供给面尤其是资金成本来看，很难激发民间投资的热情。

--中信证券固定收益首席分析师 邓海清：

经济下滑数据看起来貌似幅度不大，但隐含下滑压力还是挺大的。一季度GDP环比增速是09年以来的最低。

从增长结构上看，经济三驾马车，出口不是很好，不过发达经济体经济向好是确定的，市场担忧不大；消费在触底反弹；最大的问题在投资，一方面融资成本高企，投资尤其是中长期投资受到巨大抑制，增速大幅下滑；另一方面，房地产投资很典型下滑，地方融资被高压政策限制后，基础设施建设投资也受到了影响。

我们认为当前的经济下滑是市场内生下滑，假如资金成本高企不解决、政府不托底的话，经济会进一步下滑。二季度GDP同比增速我们预期还在7.4%，这是在政府托底和低基数的条件下；下半年基数高，增长可能会更低。

所以我们认为二季度必须放松，量宽为主，财税改革为辅。最可能的方案有二：一是央行直接购买长期棚户区改造专项债；二是给符合监管要求的机构以激励，允许降低他们的法定存款准备金率。

汇改的问题还要高度关注，数据会影响到外汇占款，进而影响到央行降准可能性。

市场策略上，我们看好中长期利率债，风险释放期，除了城投债外，信用还得买高等级的，久期长点也可以。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

中国一季度的GDP增长略高于市场预期，但这并不表示中国经济已经摆脱了下行的压力。从具体数据上看3月的投资和消费，环比都是下降的趋势，这说明二季度中国经济稳增长的任务还很艰巨。

目前看随着外部环境的进一步改善，以及经过调整后内生力量的显现，中国经济有走稳的迹象。但如果4、5月份中国经济仍没有向好的趋势的话，我们认为还是应该对政策进行适当的微调。

目前货币政策仍是中性偏紧的，这一方面是央行主动调整的结果，而另一方面也说明有效需求不足。我们认为，如果未来两个月经济数据仍不理想的话，央行应下调存款准备金率，以切实降低企业的融资成本。

--国信证券宏观经济分析师 钟正生：

一季度增长数据出来后，所有焦点都集中在为何GDP数据与“三驾马车”的数据似乎对不上。毕竟，有房地产投资下滑的拖累，有抑制三公消费效应的持续，还有打击套利资金后的净出口回落，一季度GDP还能处在7.4%的相对高位委实有点令人费解。不过，当下时点，我们不应纠结在数据间的勾稽关系上，而应揣测下政府下一步会怎么做。就业市场的波澜不惊，应该拓宽了政府可以容忍的增速底限；加之一季度相对平稳的GDP数据，政府再度加码刺激政策的可能性进一步降低。考虑到已出台微刺激措施的陆续实施，发达经济体（特别是美国）复苏势头明朗给出口带来的支撑，以及调控政策部分松动下房地产投资增速难以加速滑坡，二季度经济增长企稳是可以期待的。我们将看到财政政策定向发力，而货币政策中性维稳，一如总理所说的＂去年应对经济下行的经历＂。

--澳新银行中国经济师 周浩：

别的数据都低，只有GDP高，要么就是服务业还不错。经济还是偏弱的，但从这个数据看，政策只能是微调了，市场的刺激预期可能会落空。

货币政策现在其实已挺松的了，接下来财政政策可能再出一些针对性的刺激措施，但看来不会有大规模的刺激行为出台。

--中信建投研究发展部副总裁 胡艳妮：

7.4%的GDP增速符合我们预期。基本上是东方不亮西方亮，二产不行靠三产。预计二季度经济会企稳或略好一些，3月稳增长的措施才出来，滞后效应会体现出来。后续政策还会有，但集中在释放改革红利，如减税、简政放权、各种民生工程。货币方面，还是以定向支持较多，总量政策估计不会出。

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩：

7.4%的增速和工业增速之间有不一致，或许我们可以解释为工业对GDP的贡献在下降，第三产业对GDP的贡献在上升。

此外，消费对经济的贡献度在增长，比去年高出1个百分点。这些都可以说是经济结构调整的一种体现。

数据的出炉料让市场对于刺激政策的预期有所减弱，改革和增长肯定有冲突的一面，但也有促进增长的一面。

未来政策面不会说无作为，但更多是希望以推动改革来促进增长、改善民生、调结构。市场要逐渐接受比过去低一点儿的增速、比过去更平的经济波动。

基建投资可能会发挥一些作用，二季度会比一季度略好一些，估计在7.4-7.5%之间。全年应该是比较平稳的。

--齐鲁证券宏观研究组：

一季度GDP同比略超市场预期，但是工业增加值、固定资产投资以及社会消费品零售总额都低于市场预期。大部分行业增速相对2月平稳，计算机、通信和其他电子设备增速相对较高。投资方面制造业投资轻微回升，基建投资较2月大幅回升，房地产累计增速下滑2.5个百分点。

从资金来源看，国家预算内资金增速大幅回升12.9个百分点，3月财政存款同比大幅减少也印证了这一点，此外自筹资金和其他资金来源增速都下降，由于货币政策暂时没有转变和政策继续对非标限制，后期投资资金来源并不乐观。房地产销售面积和销售额继续下滑，我们预期二季度房地产投资将继续下滑。

社会消费品零售总额轻微回升，限额以上餐饮收入累计同比由负转正为1%，反腐的边际影响或许已经有限，汽车同比增速依然保持12.3%高位，房地产相关产业链的建筑建材、家具等由于去年低基数增速小幅回升。3月的数据已经显示基建投资已经开始稳增长，但是房地产投资仍然面临下滑态势，经济增长动力依然不容乐观。

--中信建投证券宏观分析师 王洋：

GDP比想像要高一点，这样看来，全年7.5%左右的目标实现起来应该没有太大压力。同时，这个数字令市场对政策的纠结程度有所降低。因为如果是7.2%或7.3%，大家就会想，该出台什么样的放松政策了，放松会不会有效果等等。

就货币政策而言，总量放松的必要性更加减弱，降准和降息可能性不大。当然稳增长方面的举措会继续发力，比如投资和在融资方面的配合。

具体到融资，虽然信贷的作用会有所强化，但受年度总量规模，以及存贷比等指标限制，不可能无限扩大。所以，尽管对影子银行监管趋严，但非信贷的融资在未来时间应该还会有所恢复，这样才能满足融资需求。

需要指出的是，此前一直作为支柱和受调控的房地产行业，近来投资情况不理想。虽然保障房及铁路投资等会有一定替代作用，但从房地产行业对地方政府收入、资产价格和金融风险的影响来看，若形势急剧走恶，对经济的潜在影响不可小视，需要密切关注。

--海通证券首席宏观债券分析师 姜超：

GDP统计口径应该有了些调整，跟去年比工业降幅很大，从各个产业看，GDP降幅至少应该有0.4个百分点，但此次公布在7.4%，可能有很多服务业被技术调整了。

单从经济看，工业增速下滑其实是在去产能，服务业增速还比较高，是个转型方向，这种状况是个好现象。政府通过统计口径调整保持好的GDP数据，7.4%的增速也不用担心政府会出太大政策，这个很重要，政府不能通过政策刺激了。

二季度名义GDP增速降幅不会太快，但工业和投资下行压力比较大。会有些微调的政策。我们认为货币政策应该转，从紧货币转向宽货币，因为宽货币可以防范风险。降息的意义不大，但降准有助于改善企业经营成本，稳定市场预期。短期央行还在回笼资金，我们认为如果实体经济有下行风险，降准是越早越好，不过目前看来央行态度比较坚决，降准还比较遥远。

--西南证券 宏观经济研究员 刘峰：

市场此前预期GDP在7.2-7.3%之间，因此，此次公布的GDP值大体符合预期。从全国发电量同比增长的数据也可以看出GDP的上涨数据比较实。总体来看，一季度是一个平稳开局。同时，结合此前20几个省市宣布不再单独追求GDP增速可以看出，当前发展的方向更加追求结构合理和综合效益。

三月份的消费数据要好于预期，说明消费正在逐渐代替投资成为经济增长的主动力；而今后投资将成为经济增长的稳定器，不会出现大规模的刺激。同时，从铁路建设领域的开放政策和混合所有制改革都可以看出，民资在投资领域将起到越来越重要的作用。

三月的工业增加值不及预期，但从区域看，西部的情况好于中部和东部，说明区域发展更加合理。

--国泰君安固定收益研究主管 周文渊：

从投资增速和GDP7.4%的增速来看，投资对经济的拉动作用在一季度出现季节性下降。投资增速下滑的趋势短期难改变，虽然基建投资开始回升，但制造业投资和房地产投资下滑趋势明显。对于经济政策的方向，主要看未来的环比趋势，7.4%的同比对于政策的影响偏中性吧，未来也不排除有政策的微调。

此外，房地产市场的下行趋势较为明显。从销售、土地储备、投资、资金来源几个方面指标看都出现明显下滑，特别是投资增速的下滑幅度较大，虽然有基数效应，但从销售增速和土地市场的冷却来看，下半年地产投资增速下行压力较大。

投资的同比和环比都比较弱，但是政府现在对于投资的态度较为谨慎，刺激投资的政策受制于过剩的产能，大规模投资刺激计划基本不太可能；如不配套大规模投资刺激计划，货币政策的大幅宽松也没有必要。未来货币政策应该以对冲风险为主，而不应该理解为宽松。

--华融证券研究部副总经理 马兹晖：

总量数据略好于预期，但投资、工业和消费都比较差，好转非常有限。整体来看，可以说有喜有忧，虽然不是特别正面，但有助于缓解硬着陆的担忧。

大风险没有，大机会也不存在。二季度可能略乐观一些，在稳增长政策支撑下，企稳是大概率事件，可能还会有小幅反弹，可能在7.5%。

政策面略有一些动作，小的维稳是有的。政府目标还是在按7.5%走，但没有那么强硬的一定要在7.5%之上，略低一些也可以接受。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇:

完全符合我们的预期，不过工业增速并没有达到市场预期的9%。可以做出两点判断：第一，去年服务业占比第一次超过第二产业，成为稳定经济的重要力量；第二，工业3月恢复但力度偏弱，恐怕给二季度经济带来下行压力。

预计政府仍会继续采取宽松财政、宽松货币和项目投资等手段，来对冲房地产投资和经济增长下滑的冲击。

维持二季度经济环比继续回升、同比增长7.3%的判断。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强称，尽管中国经济稳中向好基础还不牢固，但稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策。

--中国央行行长周小川表示，国务院对经济增速的考虑是区间平均值在7.5%，若增长率偏离目标，货币政策可以进行微调，或者是大一点的调整，不过央行多目标中，低通胀目标仍是最为重要的；副行长易纲也指出，中国经济从过去的高速增长转为中高速增长，但增长质量将进一步提高，有信心实现全年7.5%左右的增长目标。

--中国财政部副部长朱光耀表示，未来十年中国经济有充分潜力实现7%至8%的增速，如果因为一时的短期波动而出台大规模刺激政策，损失的是中长期的发展战略。

--中国3月社会融资规模同比回落，但总量仍在2万亿元以上的较高水平，当月新增人民币贷款1.05万亿元，亦略超预期，表明融资需求尚未见明显减弱，货币政策明显放松的必要性和空间暂有限。

--中国国家统计局上周公布，中国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，环比下降0.5%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.3%，已持续逾两年负增长，且降幅为八个月来最大。

--中国3月进出口额双双同比下滑让人大跌眼镜，固然可以归咎于去年同期基数偏高，但外需复苏差强人意也难脱干系。外贸面临的下行压力加重，人民币汇率偏弱走势预计还将持续一段时间。（完）

(发稿 北京中文部; 审校 张喜良/黄凯)

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