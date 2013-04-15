中国一季度GDP同比增长7.7%--国家统计局

路透北京4月15日 - 中国国家统计局周一公布，中国一季度国内生产总值（GDP）同比增长7.7%，略低于路透调查预估中值8%；环比增速为1.6%。

统计局并公布，3月规模以上工业增加值同比增长8.9%，社会消费品零售总额同比增长12.6%，路透调查预估中值原本分别为10.0%和12.5%。整个一季度来看，工业和零售销售分别增长9.5%和12.4%。

今年1-3月固定资产投资同比增长20.9%，路透预估中值原本为21.3%。

以下为GDP、工业、消费和投资数据详情(同比%):

实际值 中值 区间 前值 上年同期

一季度国内生产总值(GDP) 7.7 8.0 7.5~8.1 7.9 8.1

3月数据:

固定资产投资(不含农户)(1-3月) 20.9 21.3 20.2~22.8 21.2 20.9

工业增加值 8.9 10.0 9.5~10.8 9.9 11.9

社会消费品零售总额 12.6 12.5 12.0~14.0 12.3 15.2

--注：投资、工业和消费前值均为1-2月数据，GDP前值为2012年四季度数据。

统计局已于上周公布3月通胀数据,其中3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.9%；其中食品价格同比上涨2.7%，远低于2月的同比涨幅6%，是拉动当月CPI回落的主要力量。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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