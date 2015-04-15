中国一季度GDP同比增7.0% 增速降至六年来低点--国家统计局

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京4月15日 - 中国国家统计局周三公布，2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，符合路透调查预估中值，该增速创出六年新低，前次低点为2009年一季度的6.6%。一季度GDP环比增长1.3%。
中国1-3月固定资产投资同比增长13.5%，增速低于路透调查预估中值13.8%；3月规模以上工业增加值同比增长5.6%，路透调查预估为增长6.9%；3月社会消费品零售总额同比增长10.2%，路透调查预估为增长10.9%。
中国一季度规模以上工业增加值同比增长6.4%，社会消费品零售总额同比增长10.6%。一季度单位GDP能耗同比下降5.6%。
统计局新闻稿称，中国一季度经济运行总体平稳，但就业形势、CPI和市场预期基本稳定。
中国政府制定的2015年经济增长目标为7.0%左右。
以下为2015年一季度GDP和3月宏观数据详情：
实际值 预估中值 预估区间 前值 上年同期
一季度国内生产总值(GDP) 7.0 7.0 6.9 ~ 7.3 7.3 7.4
3月数据:
工业增加值 5.6 6.9 6.2 ~ 7.8 6.8 8.8
固定资产投资(不含农户)(1-3月)13.5 13.8 13.0 ~ 14.2 13.9 17.6
社会消费品零售总额 10.2 10.9 10.5 ~ 11.2 10.7 12.2
注：GDP前值为2014年四季度数据。
中国国家统计局此前已公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，涨幅持平上月，路透调查预估中值为上涨1.3%。3月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%，跌幅小于路透预估中值的下跌4.8%。(完)
(发稿 侯向明/沈燕； 审校 黄凯)
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指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数