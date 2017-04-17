版本:
中国
中国财经 | 2017年 4月 17日 星期一 10:12 BJT

中国一季度GDP同比增6.9% 3月工业增加值同比增7.6%--统计局

路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。

统计局并公布，1-3月固定资产投资同比增长9.2%，高于路透调查中值8.8%。

3月规模以上工业增加值同比增长7.6%，远高于路透调查预估中值6.3%。3月社会消费品零售总额同比增10.9%，高于路透调查预估中值9.6%。一季度规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增长10%。

以下为中国2017年一季度GDP和投资，3月工业与消费同比变动详情（%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

一季度国内生产总值（GDP） 6.9 6.8 6.8 6.7

3月工业增加值 7.6 6.3 6.3 6.1~6.5 6.8

固定资产投资(不含农户)(1-3月) 9.2 8.8 8.9 8.4~9.3 10.7

3月社会消费品零售总额 10.9 9.6 9.5 8.3~10.4 10.5

注：GDP前值为2016年四季度数据，上年同期为去年一季度数据，固定资产投资数据前值为2017年1-2月累计数据。

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/ （完）

(发稿 陈君；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐