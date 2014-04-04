数据观测：中国一季度GDP增速料降至五年低点

图为2013年7月15日在安徽合肥一处住宅建设工地拍摄的工人焊接钢筋网场景。 REUTERS/Stringer

* 公布内容：中国一季度GDP，3月CPI、PPI和工业增加值等数据

* 公布时间：4月11日公布CPI和PPI，4月16日公布GDP等数据

调查结果: (同比,%)

预估中值 预估区间 前值 上年同期 预测数

一季度国内生产总值(GDP) 7.3 7.2 ~7.7 7.7 7.7 25

3月数据:

居民消费价格指数(CPI) 2.5 2.1 ~ 2.6 2.0 2.1 20

工业生产者出厂价格指数(PPI -2.2 -2.5 ~ -1.8 -2.0 -1.9 20

)

工业增加值 9.0 8.3 ~ 9.5 8.6 8.9

19

固定资产投资(不含农户)(1-3 18.1 17.3 ~ 19.0 17.9 20.9 19

月)

社会消费品零售总额 12.1 11.7 ~ 12.7 11.8 12.6 19

注：GDP前值为2013年四季度数据，3月详细数据前值为1-2月数据。

路透综合20余家机构预测中值结果显示，中国一季度GDP同比增速可能仅有7.3%，低于年初政府设定的7.5%全年增长目标，并可能创下2009年一季度以来的最低水平。中国经济增速放缓基本已成定局，而国务院常务会议本周释放的稳增长信号明显，助燃市场的政策放松预期。

而受翘尾等因素影响，3月CPI同比增速预计回升至2.5%。通胀整体来看依然温和可控，为政策调整提供空间。

同时，随着春节效应减退，经济活动虽然逐渐升温并开始好转，但基本面压力重重，恐怕回升亦有限。分析师预计，3月工业同比增速小幅上升至9%，零售销售增速保持稳健料为12.1%；而受房地产投资偏弱拖累，1-3月固定资产投资增速预计微幅升至18.1%。

“3月下旬后主要工业品量价随着经济活动的旺季到来而开始好转，虽然回升有限，但可判断经济在短期中惯性失速下滑的风险较小，”华创证券分析师牛播坤称，中长期看2014年经济增速继续探底的过程尚未结束，内部投资消费的结构失衡恶化，结构性减速还将持续，但预计节奏相对平缓。

她预计一季度经济增速约为7.3%，并认为即便如此，大规模刺激政策出台的可能性也较小。

“政策的预调微调将体现在积极引导市场预期和在既有政策框架内加快存量项目的审批、开工和施工节奏，”她说。

本周稍早出炉的中国3月官方制造业PMI虽然略有反弹，但回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力。

根据商务部和农业部发布的短频数据，3月猪肉和蔬菜价格环比大幅下滑。中信证券在研究报告中预计3月食品价格环比下滑1%，非食品类价格环比持平，整体CPI环比下滑0.3%；但鉴于3月翘尾因素较2月大幅提升，预期3月CPI同比在2.5%左右。

“从已经公布的PMI等指标看，经济整体呈现低位运行的格局。企业投资意愿依然较弱，地产投资继续回落，而两会后政府投资小幅回暖，预计整体投资增长呈现低位徘徊的态势，”该券商在报告中称，由于基数原因，1-3月投资同比增速预计小幅回升到18.1%左右。

国务院常务会议最新部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，并多渠道创新资金来源，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显。基建和投资成为“急先锋”，一定程度上应可缓解经济下行压力。

以下为各机构预测详情：

一季度 -- -- -- -- -- 3月 -- -- -- -- -- -- --

GDP CPI PPI 工业 投资 零售销

售

澳新银行 7.2 2.5 -2.3 9.0 18.2 12.0

交通银行 7.3 2.5 -2.2 9.0 18.5 12.2

巴克莱 7.3 ~ ~ ~ ~ ~

BBVA 7.4 2.3 -2.4 8.8 18.4 11.7

美银美林 7.2 2.5 -2.0 8.8 18.0 12.1

CA-CIB 7.4 ~ ~ ~ ~ ~

凯投宏观 7.5 2.5 -2.5 8.3 17.7 11.8

国开证券 7.3 2.4 -2.0 8.8 17.9 12.1

中金公司 7.3 2.4 -2.5 8.4 17.6 12.0

花旗 7.3 2.4 -2.3 9.5 18.2 12.7

中信证券 7.4 2.5 -1.9 9.4 18.1 12.2

大和资本市场 7.4 ~ ~ ~ ~ ~

光大证券 7.3 2.3 -2.4 9.0 18.0 11.8

国信证券 7.3 2.4 -1.8 8.9 19.0 12.1

海通证券 7.3 2.5 -2.0 8.8 17.3 11.9

华创证券 7.3 2.5 -2.1 8.9 18.1 12.0

华宝信托 7.2 2.5 -2.4 9.0 18.0 12.1

兴业银行 7.2 2.5 -2.3 9.0 18.5 12.2

ING金融市场 ~ 2.1 -1.9 ~ ~ ~

瑞穗证券 7.2 2.5 -2.2 9.0 18.1 12.4

野村 7.3 ~ ~ ~ ~ ~

苏格兰皇家银 7.5 ~ ~ ~ ~ ~

行

上海证券 7.7 2.3 -2.0 8.8 19.0 11.9

申银万国 7.4 2.5 -1.9 9.1 17.7 12.3

法国兴业 7.2 ~ ~ ~ ~ ~

瑞银 7.4 2.6 -2.1 9.2 18.0 12.3

注：~ 表示数据不可得。投资为1-3月同比增速。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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