中国经济基本面未改 将继续鼓励消费--统计局

路透北京4月15日 - 中国国家统计局发言人盛来运周一表示，今年一季度GDP增长中有4.3个百分点由最终消费贡献，未来将进一步地发挥消费拉动经济增长的作用。

另外，就3月房地产数据，盛来运认为，虽然市场的投资销售指标仍在高位，但较1-2月份明显回落，调控措施效果凸显。

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以下为中国国家统计局2013年一季度国民经济运行情况新闻发布会要点摘录: (*为新增内容)

*--房地产调控措施效果凸显--

针对去年下半年以来房价上涨的情况，党中央国务院进一步加大房地产调控的力度，从3月份的情况来看，虽然说市场的投资销售指标仍在高位，应该说比1-2月份有明显的回落，调控措施效果凸显。

商品房的销售面积和销售额，3月份这两个指标虽然说增长速度比较高，但是比1-2月份有明显的回调，分别下降了6-10个百分点。房地产调控的最终目标是抑制投机性需求，遏制房价上涨的趋势，促进房地产平稳健康发展。

*--将继续鼓励消费--

今年一季度GDP增长7.7%中，有4.3个百分点是由最终消费贡献的，对GDP增长的贡献率是55.5%；资本形成总额对GDP的贡献率30.3%，拉动GDP增长2.3个百分点；货物和服务净出口对GDP的贡献率是14.2%，拉动了1.1个百分点。

所以从结构来看可以得出一个结论，中国经济的增长主要靠内需拉动，而且在内需中间投资和消费贡献的比例在发生积极的变化，消费对经济增长的贡献在提升。当然结构的调整和发展模式的转换不是很快能够完成的，需要一个继续创新的过程，所以政府非常强调要以科学发展观为主题，以转变发展方式为主线，不断地调整我们的经济发展结构，进一步地发挥消费拉动经济增长的作用。

--发达国家量化宽松加码增添新兴国家出口难度--

盛来运表示，一季度增速小幅回落的原因，个人理解这种波动主要是国际形势复杂多变以及国内主动调控的结果。

一季度世界经济仍处在深度调整之中，复苏比较缓慢。特别是一些发达国家相继采取量化宽松的货币政策，而且力度不断加大，对发展中国家的币值升值产生了一定的压力，也增加了出口的难度。

3月份，中国对外出口同比增长10%，比1-2月份回落13.6个百分点，回落比较明显。从国内来看，新一届政府更加重视增长的质量和效益，立足于当前，着眼于长远，出台了有针对性的、有利于今后长期发展的一些宏观调控措施。应该说7.7%的增速也是在目前这种世界经济形势下是不低的速度，而且是有利于企业和地方政府调结构、转方式的。

--基本面未改，完成增长目标预期乐观--

关于今后一个时期的走势，从经济增长的基本面看，保持中国经济稳定较快增长还是有比较多的有利条件。

一是中国仍处在工业化和城镇化加快的进程之中，工业化、城镇化、农业现代化、信息化还有国际化、市场化这些进程都没有完成，将会释放出巨大的投资和市场的潜力。二是中国地域比较广阔，中西部地区的后发优势比较明显。三是中国居民消费结构正处在由传统以吃穿的生存型消费，向以住、行、教育、旅游等发展型和享受型消费的过渡阶段，除了车和房子卖的比较好以外，现在教育和旅游的消费增速也比较快。四是中国积累了比较丰富的宏观调控经验，另外具有比较优越的制度，通过加大改革开放，可以释放源源不断的制度红利。

所以这些条件说明中国的基本面没有发生根本的改变，中国仍然有条件保持经济长期的持续健康发展，所以我们对中国的后期走势充满信心，当然对全年完成GDP7.5%的增长目标也有比较乐观的预期。(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽/张喜良)

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