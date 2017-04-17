中国首季GDP增速创一年半新高 经济企稳回升明显但持续性待观察（更新版）

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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。

不过，与工业、投资、出口的靓丽数据相比，消费表现仍不够抢眼，分析师预计一季度GDP增速6.9%或是年内高点，需求端仍需政策支持加力。此外，下半年欧洲等国家仍存在“黑天鹅事件”的可能性或影响国际需求，国内经济走势持续性仍待观察，不可掉以轻心。

“出口大幅度反弹，制造业运行摆脱前期低迷状态，有力回升，投资中基建投资出现比较快的增速，房地产投资保持高水平。今年整个（GDP）增速保持6.7(%)左右，和去年持平可能性存在。”交通银行首席经济学家连平称。

他表示，中国GDP增速经过连续四年的总体回落，有可能2016、2017年是在给经济搭一个小平台，改变持续不断回落的态势，经济增速保持相对平稳，但是2018年对经济下行压力不能掉以轻心。

中国国家统计局周一公布，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。1-3月固定资产投资同比增长9.2%，亦高于路透调查中值8.8%。

3月规模以上工业增加值同比增长7.6%，远高于路透调查预估中值6.3%，并创出2014年12月以来的新高（当时为7.9%）；当月社会消费品零售总额同比增10.9%，也高于路透调查预估中值9.6%。一季度规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增10%。

GDP与CPI：tmsnrt.rs/2oCabws

GDP季度同比与环比增速：tmsnrt.rs/2prKG1d

工业增加值：tmsnrt.rs/2p8F4vC

房地产投资增速：tmsnrt.rs/2oBUTrR

国家统计局新闻发言人毛盛勇在新闻发布会上亦表示，一季度市场供求关系明显改善，企业信心增强，结构调整持续推进，积极因素累积增多，经济运行开局良好，经济运行的稳定性在增强。

“我们早就指出，PPP(政府和社会资本合作)等政策支持下的基建投资增长，能够抵消地产投资的下降有余；市场化改革力度的推进，能够从根本上促进民间投资的恢复。”上海证券分析师胡月晓称。

他并表示，一季度宏观数据全部超预期上升，中国经济发展的阶段特征决定投资仍然是中国经济发展的第一增长动力，投资回升表明中国经济增长动力开始恢复。

统计局数据显示，1-3月，民间固定资产投资同比名义增长7.7%，增速比1-2月提高1个百分点；民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.1%。

**持续性有待观察**

虽然中国一季度数据整体表现亮眼，分析人士普遍比较乐观，然由于当前主要依靠基建、投资拉动，加之国际市场环境仍存有不确定性，经济能否持续仍待观察。

统计局发言人毛盛勇就表示，一季度国民经济保持了稳中向好发展势头，经济增速略有回升，但也要看到，国际环境仍然错综复杂，国内结构性矛盾还比较突出，巩固持续向好态势尚需进一步努力。

连平亦指出，与投资、出口等靓丽数据相比，消费增速不理想是隐忧，如果扣除价格因素消费增速则回落更加明显，“本来现在推进的一系列结构调整、转型、改革都是希望能够加快消费发展，而不是大力度推进投资。消费增速相对偏慢，未来政策需要有针对性加大力度进行调节。”

中国国际经济交流中心研究员张永军也表示，整体数据都好于预期，投资、消费和外贸共同拉动一季度GDP，但考虑到目前拉动经济的主要动力仍是投资，而投资的增长很大程度是依赖政府投资，能否持续有不确定性。

他并认为，一季度超预期的外贸也与外围环境回暖有关，但从目前的国际形势看，外贸环境的回暖仍有很大不确定性，整体依旧脆弱；而消费方面虽然3月好于预期，但从消费的整体环境看收入增幅有限，消费作为一个慢变量对GDP的拉动作用相对平稳，因此开局良好的经济走势其可持续性仍有待观察。

得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局。

不过，亦有少数分析人士对中国经济走势预判非常乐观，胡月晓就称，在对经济增长前景预测上，他们团队处于市场上的最乐观端，将全年GDP增速预测由此前的6.9%调升至7.0%。

以下为中国2017年一季度GDP和投资，3月工业与消费同比变动详情（%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

一季度国内生产总值（GDP） 6.9 6.8 6.8 -- 6.7

3月工业增加值 7.6 6.3 6.3 6.1~6.5 6.8

固定资产投资(不含农户)(1-3月) 9.2 8.8 8.9 8.4~9.3 10.7

3月社会消费品零售总额 10.9 9.6 9.5 8.3~10.4 10.5

注：GDP前值为2016年四季度数据，上年同期为去年一季度数据，固定资产投资数据前 值为2017年1-2月累计数据。 （完）

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/