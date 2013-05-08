中国一季度黄金消费同比增25.6%

金价下跌是刺激国内黄金市场消费的主要原因，所谓的“中国大妈抢金热潮”引起全球高度关注。黄金协会同日数据并显示，一季度，全国累计生产黄金89.907吨，与去年同期相比增加9.098吨，同比增长11.26%。

全球最大的场内现货黄金交易所--上海黄金交易所的表态亦印证了近期金价下跌之际国内抢金热潮高涨的情况，上海金交所交易部总经理石岩峰周二在中国黄金市场发展趋势研讨会上称，今年4月该交易所的黄金出库量在300吨左右，而去年全年的黄金出库量则约为1,200吨。