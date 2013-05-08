中国一季度黄金消费同比增25.6%

中国农业部上调16/17年度玉米和大豆进口预估至100万吨和8,655万吨
路透北京4月11日 - 中国农业部发布最新预测，上调2016/17年度玉米进口量预估至100万吨，较上月预测数调增20万吨，主要原因是东北部分玉米加工企业开工率偏高，价格较低的乌克兰玉米进口增加。
路透北京5月8日 - 国际金价的大幅下挫刺激了中国黄金市场消费需求。中国黄金协会数据显示，今年一季度，全国黄金消费量320.54吨，与去年同期相比增加65.34吨，同比增长25.6%。
其中黄金首饰用金178.59吨，同比增长16.3%；金条用金120.39吨，同比增长48.8%；金币用金4.03吨，同比增长137.1%；工业用金13.49吨，同比下降5.1%；其他用金4.04吨，同比下降16.4%。
金价下跌是刺激国内黄金市场消费的主要原因，所谓的“中国大妈抢金热潮”引起全球高度关注。黄金协会同日数据并显示，一季度，全国累计生产黄金89.907吨，与去年同期相比增加9.098吨，同比增长11.26%。
全球最大的场内现货黄金交易所--上海黄金交易所的表态亦印证了近期金价下跌之际国内抢金热潮高涨的情况，上海金交所交易部总经理石岩峰周二在中国黄金市场发展趋势研讨会上称，今年4月该交易所的黄金出库量在300吨左右，而去年全年的黄金出库量则约为1,200吨。
国际金价自去年四季度进入下行通道，今年一季度更是一路下挫，截止北京时间8：13分，现货金报1,448.06美元/盎司。（完）
欲浏览更多内容请点选中国黄金协会网站（www.cngold.org.cn/）
(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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