中国一季度黄金消费量同比增0.76%--协会

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透北京5月7日 -中国黄金协会最新统计数据显示，今年一季度中国黄金消费量达到322.99吨，同比增长0.76%；累计生产黄金96.499吨，同比则增长7.33%。
中国黄金协会官方网站公布的数据显示，消费量方面，今年一季度，黄金首饰用金232.53吨，同比增长30.2%；金条用金67.95吨，同比下降43.56%；金币用金4.03吨，与去年同期持平；工业用金14.24吨，同比增长5.56%；其他用金4.24吨，同比增长4.95%。
产量上，数据显示，黄金矿产金完成79.147吨，同比增长5.88%；有色副产金完成17.352吨，同比亦增14.47%。
中国黄金协会统计数据显示，2013年中国黄金消费量首次突破1,000吨，达到1,176.40吨，同比增长41.36%；黄金产量达到428.163吨，同比增长6.23%，再创历史新高，连续七年位居世界第一。（完）
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here (发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
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