首季全球黄金需求同比下降1% 中印消费占比过半--WGC

路透北京5月14日 - 世界黄金协会（WGC）最新黄金需求趋势报告指出，2015年一季度全球黄金需求总体持稳，达1,079吨，同比下降1%，东方各国消费者再次成为市场主导，仅中国和印度两国的消费就占全球黄金消费总量的54%。

WGC提供的新闻稿指出，尽管各个市场之间情况各异，但从总体来看这些差异大致相互抵消。黄金需求呈现独特多元性。

“在总体平稳的(一季度)全球黄金市场图景背后，隐藏着地域及行业间的各种差异，包括：这些差异包括中国金饰需求下降了10%、印度金饰需求则上涨了22%，以及黄金ETF自2012年来首次出现的净增持。这些都反映出黄金能以不同方式应对各种情况的韧性。”世界黄金协会市场信息部负责人Alistair Hewitt表示。

全球金饰需求仍是黄金总需求中最重要组成部分。2015年第一季度全球金饰总需求达到601吨，与去年同期的620吨相比下降3%。包括马来西亚、印度尼西亚、韩国、泰国及越南在内的东南亚各国金饰需求走强。

此外，印度金饰需求增长22%至151吨，而美国金饰市场也平稳上涨4%。这些增长被土耳其、俄罗斯、中东及中国市场金饰需求的减少所抵消。其中，中国因股市向好而吸引资金不断流入，使得国内金饰需求下降10%至213吨，但仍高出过往五年季均需求27%。

投资需求作为全球黄金总需求中的另一大驱动力，于2015年第一季度达到279吨，与去年同期268吨相比上涨4%。因西方投资者信心回暖，黄金ETF自2012年第四季度以来首次出现净增持，增持量达26吨。

对金条与金币的投资需求面临着各国股市看涨的压力，这一点在中国与印度尤为明显。土耳其与日本则受到了汇率波动的影响。上述这些都被以德国及瑞士为代表的欧元区的强劲个人投资需求（上涨16%至61吨）所抵消。

各国央行继续成为重要买家，在本季度买入119吨，与去年同期持平。这是全球央行连续第17个季度成为黄金净买家，显示出他们继续推行去美元式的多元化资产策略。

本季度黄金供给总量为1,089吨，同比基本不变。再生金供应同比缩减3%至355吨，抵消了同比增长2%至729吨的金矿产量。

新闻稿称，按价值计算，2015年第一季度黄金需求为420亿美元，同比下降7%。该季度黄金均价为1,218.5美元/盎司，同比下降6%。

全球黄金年鉴2015中文版预计，2015年国际金价仍将继续走低，预测年度均价为每盎司1,190美元，年内最低价为1,080美元；但黄金熊市很可能在2015年走到尽头，并将于2016年由熊转牛。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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