中国一季度房地产贷款同比增26.1% 增速较上年末回落--央行

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月21日 - 中国央行周五公布的贷款投向统计报告显示，2017年一季度末，人民币房地产贷款余额同比增长26.1%，增速比上年末低0.9个百分点。其中个人住房贷款余额同比增逾三成，增速亦环比下降。
央行网站刊登的“2017年一季度金融机构贷款投向统计报告”并显示，一季度人民币房地产贷款余额28.39万亿元，当季增加1.7万亿元，同比多增1,970亿元，占同期各项贷款增量的40.4%，比上年占比低4.5个百分点；个人住房贷款余额19.05万亿元，同比增长35.7%，增速比上年末低1.1个百分点。
报告称，同期中国房地产开发贷款余额6.13万亿元，同比增长17.3%，其中，保障性住房开发贷款余额2.75万亿元，同比增长47.7%，比上年末高9.4个百分点；地产开发贷款余额1.41万亿元，同比下降21.5%，降幅比上年末扩大16.6个百分点。（完）
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(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。