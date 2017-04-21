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中国财经 | 2017年 4月 21日 星期五 16:46 BJT

中国一季度房地产贷款同比增26.1% 增速较上年末回落--央行

路透北京4月21日 - 中国央行周五公布的贷款投向统计报告显示，2017年一季度末，人民币房地产贷款余额同比增长26.1%，增速比上年末低0.9个百分点。其中个人住房贷款余额同比增逾三成，增速亦环比下降。

央行网站刊登的“2017年一季度金融机构贷款投向统计报告”并显示，一季度人民币房地产贷款余额28.39万亿元，当季增加1.7万亿元，同比多增1,970亿元，占同期各项贷款增量的40.4%，比上年占比低4.5个百分点；个人住房贷款余额19.05万亿元，同比增长35.7%，增速比上年末低1.1个百分点。

报告称，同期中国房地产开发贷款余额6.13万亿元，同比增长17.3%，其中，保障性住房开发贷款余额2.75万亿元，同比增长47.7%，比上年末高9.4个百分点；地产开发贷款余额1.41万亿元，同比下降21.5%，降幅比上年末扩大16.6个百分点。（完）

欲览详情，请点选中国央行网站：here

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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