首季中国机构投资者海外房地产投资额同比升25%--仲量联行

路透香港5月7日 -物业顾问--仲量联行周三发表研究报告称，今年首季中国机构投资者对海外房地产投资额同比增长25%，达21亿美元；其中对住宅开发的投资额同比更飙升达80%。

虽然办公楼仍是中国机构投资者海外商业地产投资的首选资产类别，但同时他们对住宅开发用地的兴趣正不断增长。报告称，绿地集团近期在伦敦、洛杉矶和悉尼大量购地，以及碧桂园(2007.HK)首次进军澳大利亚房地产市场都印证了这一新趋势。

“随着中国主要的住宅开发商寻求海外投资机会，以应对国内经济和房地产市场增速放缓的局面，2014年一季度中国机构投资者对外住宅开发投资额同比飙升80%（由去年首季的6亿美元升至今年首季11亿美元），其中英国、澳大利亚和美国最受中国机构投资者的青睐。”仲量联行全球资本市场研究部总监David Green-Morgan称。

今年首季度，中国对外房地产交易活动仍主要集中于几座大城市，如伦敦、悉尼、洛杉矶和芝加哥等。

仲量联行国际资本集团中国区总监夏扬扬预计，在今年的后三个季度，资金充足的中国机构投资者对海外房地产市场的投资兴趣及其活动将继续增长；预期2014全年中国机构投资者的海外商业房地产投资总额可能突破100亿美元。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。