中国一季度就业延续稳中向好态势 但今年结构性就业矛盾更加突出（更新版）

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路透北京4月25日 - 中国人力资源和社会保障部周二召开新闻发布会称，一季度就业“温暖开局”，延续了总体平稳、稳中向好的态势；但今年就业形势依然严峻复杂，就业总量压力仍然较大，结构性就业矛盾更加突出。

人社部提供数据显示，一季度末中国全国城镇登记失业率3.97%，环比下降0.05个百分点，同比下降0.07个百分点，这也是近几年来城镇登记失业率首次降到4%以下，创下了近年来新低。

不过，人社部新闻发言人卢爱红称，今年的就业形势依然严峻复杂，就业总量压力仍然较大，“我们测算今年需要在城镇就业的新成长劳动力在1,500万人以上，其中高校毕业生795万，达到历史高位，...还有新转移的农村劳动力300多万人，也需要在城镇有一定的就业空间。”

他并称，结构性就业矛盾更加突出。产业转型升级、技术进步所需的高层次和技能人才缺乏，一线员工也不好招，这是长期存在的问题。另一方面，大龄低技能劳动者和部分高校毕业生就业更加困难，结构性和摩擦性失业增多，化解产能过剩职工安置任务也十分繁重。

“高校毕业生是宝贵的人才资源，...我们把高校毕业生就业始终作为就业工作的重中之重和首要任务，狠抓落实。”卢爱红表示。此外，做好职工安置是化解钢铁煤炭行业过剩产能工作的关键和难点，也是当前就业领域的一项重点工作。今年化解钢铁、煤炭过剩产能还需要安置职工50万人左右，任务依然十分繁重。

"劳动力需求是一种派生需求，扩大就业最根本的还是要靠经济发展。"人社部称，针对这些严峻的形势，将继续把就业作为人社部第一位的工作，以确保完成就业任务为目标。

人社部还透露，一季度制造业用工企稳。一季度制造业用工需求同比增长9.3%，高于总需求增速1.5个百分点。人社部对5万多家企业岗位监测数据显示，2、3月份，制造业岗位数量连续增长，增幅超过岗位总增幅的1倍以上。据国家统计局的调查，3月份制造业的PMI中的从业人员指数为50.0，这是58个月以来首次踏上了荣枯线。

**养老基金投资运营进展顺利**

在推动养老基金投资运营方面，卢爱红介绍称，在前期工作的基础上，基本养老保险基金的投资运营工作正在有序地往前推进。人社部继续会同有关部门加强对地方的工作指导，推动委托投资合同的签订。

他称，截至3月底，北京、上海、河南、湖北、广西、云南、陕西等七个省区市政府与社保基金理事会签署了委托投资合同，合同总金额3,600亿元人民币，其中的1,370亿元资金已经到账并开始投资，其他资金将按合同约定分年、分批到位。另外还有一些省份也在积极推进，做好投资的相关准备。从目前情况看，投资进展总体顺利。

下一步将重点指导养老保险基金结余规模比较大、支撑能力比较强的省份抓紧启动投资运营，同时引导其他省份积极参与。

同时继续做好投资监管工作，将加强监管信息系统建设和信息披露，开展投资绩效考核评价，加强监督检查，防控投资风险，提高投资收益。

“养老保险基金是广大退休人员的养命钱，在整个投资运营过程当中，我们将把基金安全放在首位，加强监管，防范投资风险。”卢爱红称。(完)