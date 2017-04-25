中国一季度就业延续稳中向好态势 但今年结构性就业矛盾更加突出（更新版）

国海证券称私签交易事涉债券不存在违约风险 不计提减值准备
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
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路透北京4月25日 - 中国人力资源和社会保障部周二召开新闻发布会称，一季度就业“温暖开局”，延续了总体平稳、稳中向好的态势；但今年就业形势依然严峻复杂，就业总量压力仍然较大，结构性就业矛盾更加突出。
人社部提供数据显示，一季度末中国全国城镇登记失业率3.97%，环比下降0.05个百分点，同比下降0.07个百分点，这也是近几年来城镇登记失业率首次降到4%以下，创下了近年来新低。
不过，人社部新闻发言人卢爱红称，今年的就业形势依然严峻复杂，就业总量压力仍然较大，“我们测算今年需要在城镇就业的新成长劳动力在1,500万人以上，其中高校毕业生795万，达到历史高位，...还有新转移的农村劳动力300多万人，也需要在城镇有一定的就业空间。”
他并称，结构性就业矛盾更加突出。产业转型升级、技术进步所需的高层次和技能人才缺乏，一线员工也不好招，这是长期存在的问题。另一方面，大龄低技能劳动者和部分高校毕业生就业更加困难，结构性和摩擦性失业增多，化解产能过剩职工安置任务也十分繁重。
“高校毕业生是宝贵的人才资源，...我们把高校毕业生就业始终作为就业工作的重中之重和首要任务，狠抓落实。”卢爱红表示。此外，做好职工安置是化解钢铁煤炭行业过剩产能工作的关键和难点，也是当前就业领域的一项重点工作。今年化解钢铁、煤炭过剩产能还需要安置职工50万人左右，任务依然十分繁重。
"劳动力需求是一种派生需求，扩大就业最根本的还是要靠经济发展。"人社部称，针对这些严峻的形势，将继续把就业作为人社部第一位的工作，以确保完成就业任务为目标。
人社部还透露，一季度制造业用工企稳。一季度制造业用工需求同比增长9.3%，高于总需求增速1.5个百分点。人社部对5万多家企业岗位监测数据显示，2、3月份，制造业岗位数量连续增长，增幅超过岗位总增幅的1倍以上。据国家统计局的调查，3月份制造业的PMI中的从业人员指数为50.0，这是58个月以来首次踏上了荣枯线。
**养老基金投资运营进展顺利**
在推动养老基金投资运营方面，卢爱红介绍称，在前期工作的基础上，基本养老保险基金的投资运营工作正在有序地往前推进。人社部继续会同有关部门加强对地方的工作指导，推动委托投资合同的签订。
他称，截至3月底，北京、上海、河南、湖北、广西、云南、陕西等七个省区市政府与社保基金理事会签署了委托投资合同，合同总金额3,600亿元人民币，其中的1,370亿元资金已经到账并开始投资，其他资金将按合同约定分年、分批到位。另外还有一些省份也在积极推进，做好投资的相关准备。从目前情况看，投资进展总体顺利。
下一步将重点指导养老保险基金结余规模比较大、支撑能力比较强的省份抓紧启动投资运营，同时引导其他省份积极参与。
同时继续做好投资监管工作，将加强监管信息系统建设和信息披露，开展投资绩效考核评价，加强监督检查，防控投资风险，提高投资收益。
“养老保险基金是广大退休人员的养命钱，在整个投资运营过程当中，我们将把基金安全放在首位，加强监管，防范投资风险。”卢爱红称。(完)
(发稿 陈君；审校 曾祥进)
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