3月新增信贷超预期 基建等融资需求渐浮现

* 3月中国货币供应数据超预期季节性强升

* 基础设施建设融资需求渐浮现等推动

* 企业倾向外币负债，外币贷款增长亦多

* 资金流入仍多，然货币当局干预力度适中

路透北京4月11日 - 中国3月M2增速及新增信贷均超预期，基础设施建设等融资需求渐浮现，印证国内经济稳步复苏。为扶持经济增长，央行货币政策短期仍将以稳定为主，相对宽松的货币环境亦有望维持。

与此同时，鉴于人民币升值预期仍较强，经营主体倾向于将负债做成外币，致外币贷款增长亦较多。

“新增(人民币)贷款季末常规都会大幅增加。当然，需求也是有的，一方面有住房按揭贷款，还有就是基础设施建设资金的需求。”交通银行金融研究中心研究员鄂永健称，“外币贷款的增加也比较多，跟人民币升值预期强有一定关系，把负债做成外币，可以套利。”

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳则表示，一季度社会融资中，信托贷款同比增速最高，其所筹集资金可能很多都流向了基建等政府支持项目，而非制造业。

中国人民银行周四公布数据显示，3月新增人民币贷款1.06万亿元，高于此前路透8,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长15.7%，路透调查中值为14.6%。

数据并显示，一季度社会融资规模为6.16万亿元人民币，比上年同期多2.27万亿元。其中，当季人民币贷款增加2.76万亿元，同比多增2,949亿元；外币贷款折合人民币增加4,453亿元，同比多增3,126亿元。

参看M2及新增信贷图表，请点选(link.reuters.com/jyk37t)

**资金流入仍多**

鄂永健并分析，3月M2增速超预期，除了跟当月新增贷款规模较大有关，应该跟外汇占款也有一定关系，3月资金流入可能还是比较大。

光大银行首席宏观分析师盛宏清亦表示，从外汇占款上看国际资金流入还是要比预期得多，后期外汇占款还是货币供应的主要渠道；中国和三大经济体的货币供应松紧程度，决定了汇率还有一定升值幅度。

一季度外汇储备增长幅度较之外汇占款规模显小。对此，鄂永健表示，央行可能未有全额购买流入外汇。减少干预跟汇率改革的大方向一致，不过客观上也会造成即期市场的人民币创新高。

人民币兑美元即期周三盘中及收盘均创新高，盘中并触及涨停，为近四个月以来少见。市场除尾盘浮现小波购汇，结汇明显占据主力。

央行数据并显示，3月末外汇储备余额为3.44万亿美元，单季净增1,300亿美元，折合人民币增加逾8,000亿元，而前两月中国新增外汇占款规模已近万亿元人民币。(完)

(发稿 曹巍浩；审校 张喜良)

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