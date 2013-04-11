3月新增信贷超预期 基建等融资需求渐浮现

（重发）建银投资将继续收购海外龙头企业 助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
* 3月中国货币供应数据超预期季节性强升
* 基础设施建设融资需求渐浮现等推动
* 企业倾向外币负债，外币贷款增长亦多
* 资金流入仍多，然货币当局干预力度适中
路透北京4月11日 - 中国3月M2增速及新增信贷均超预期，基础设施建设等融资需求渐浮现，印证国内经济稳步复苏。为扶持经济增长，央行货币政策短期仍将以稳定为主，相对宽松的货币环境亦有望维持。
与此同时，鉴于人民币升值预期仍较强，经营主体倾向于将负债做成外币，致外币贷款增长亦较多。
“新增(人民币)贷款季末常规都会大幅增加。当然，需求也是有的，一方面有住房按揭贷款，还有就是基础设施建设资金的需求。”交通银行金融研究中心研究员鄂永健称，“外币贷款的增加也比较多，跟人民币升值预期强有一定关系，把负债做成外币，可以套利。”
三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳则表示，一季度社会融资中，信托贷款同比增速最高，其所筹集资金可能很多都流向了基建等政府支持项目，而非制造业。
中国人民银行周四公布数据显示，3月新增人民币贷款1.06万亿元，高于此前路透8,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长15.7%，路透调查中值为14.6%。
数据并显示，一季度社会融资规模为6.16万亿元人民币，比上年同期多2.27万亿元。其中，当季人民币贷款增加2.76万亿元，同比多增2,949亿元；外币贷款折合人民币增加4,453亿元，同比多增3,126亿元。
参看M2及新增信贷图表，请点选(link.reuters.com/jyk37t)
**资金流入仍多**
鄂永健并分析，3月M2增速超预期，除了跟当月新增贷款规模较大有关，应该跟外汇占款也有一定关系，3月资金流入可能还是比较大。
光大银行首席宏观分析师盛宏清亦表示，从外汇占款上看国际资金流入还是要比预期得多，后期外汇占款还是货币供应的主要渠道；中国和三大经济体的货币供应松紧程度，决定了汇率还有一定升值幅度。
一季度外汇储备增长幅度较之外汇占款规模显小。对此，鄂永健表示，央行可能未有全额购买流入外汇。减少干预跟汇率改革的大方向一致，不过客观上也会造成即期市场的人民币创新高。
人民币兑美元即期周三盘中及收盘均创新高，盘中并触及涨停，为近四个月以来少见。市场除尾盘浮现小波购汇，结汇明显占据主力。
央行数据并显示，3月末外汇储备余额为3.44万亿美元，单季净增1,300亿美元，折合人民币增加逾8,000亿元，而前两月中国新增外汇占款规模已近万亿元人民币。(完)
(发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
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