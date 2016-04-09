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中国财经 | 2016年 4月 9日 星期六 08:52 BJT

一季度中国经济指标出现较多向好变化 但向好基础不牢固--李克强

路透北京4月8日 - 中国国务院总理李克强周五表示，目前来看，中国一季度经济指标出现较多向好变化，总体形势好于预期，但受世界经济低迷和市场波动影响，向好趋势基础并不牢固。

中央电视台新闻联播援引李克强讲话称，将继续发挥中国经济韧性和潜力，持续推进改革开放，有信心有能力保持中国经济中高速增长，迈向中高端水平。

中国将于下周公布一季度经济数据，市场普遍预期一季度经济增速仍在7%下方。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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