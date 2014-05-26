中国一季度移动支付金额达3.89万亿元 同比增长近三倍

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京5月26日 - 中国央行最新发布的报告显示，今年一季度中国电子支付业务增长较快，移动支付业务保持高位增长。其中，共发生移动支付业务6.59亿笔，金额3.89万亿元人民币，同比分别增长232.20%和255.37%。
周一刊登在央行网站上的今年一季度支付体系运行总体情况报告显示，当期，全国共发生电子支付业务70.67亿笔，金额292.89万亿元，同比分别增长25.92%和34.60%。其中，网上支付业务63.16亿笔，金额287.75万亿元，同比分别增长20.31%和33.81%。
而电话支付业务则呈下降态势，共发生支付0.92亿笔，金额1.24万亿元，同比分别下降44.01%和14.61%。
报告显示，截止一季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额281.95亿元，环比增长 11.92%；信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.50%，占比较上季度末上升 0.13 个百分点。
报告并显示，票据业务同比下降，实际结算商业汇票业务同比上升。第一季度，全国共发生票据业务1.50亿笔，金额68.57万亿元，同比分别下降15.78%和5.22%。实际结算商业汇票业务467.39万笔，金额4.79万亿元，同比分别上升18.42%和13.71%。
同期，电子商业汇票业务保持增长态势，转贴现业务增速持续放缓。第一季度，电子商业汇票系统出票15.38万笔，金额5,261.29亿元，同比分别增长62.78%和71.93%；转贴现6.84万笔，金额4,835.23亿元，同比分别增长8.33%和5.45%。其中，转贴现业务笔数和金额增速较上季度分别回落51.83个百分点和66.10个百分点。 （完）
欲知更多详情请点选央行网站 (www.pbc.gov.cn/)
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
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