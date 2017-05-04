今年首季中国PPP项目落地增长28% 仍保持加快态势--财政部

沪综指开盘上涨 MSCI稍早宣布A股将被纳入其指数
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周三开盘上涨0.29%，因MSCI明晟稍早宣布计划自明年6月起将A股纳入MSCI新兴市场指数。
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
财政部网站援引兼任财政部PPP工作领导小组组长的史耀斌在2017年PPP工作领导小组第一次会议上称，2017年重点要健全PPP制度体系，大力推动农业和幸福产业PPP发展，规范推出第四批示范项目，加大PPP以奖代补资金和PPP基金引导支持力度，进一步优化发展环境，推动PPP工作取得更大成效。
会议认为，PPP改革推进三年多来，取得了积极成效。特别是2016年各项工作进展顺利，落地PPP项目数量和规模较2015年增长四倍多，覆盖地区及行业进一步扩大，民企参与度稳步提升，发展环境不断改善。
“社会各界对PPP改革期望越来越高，改革中面临的问题和挑战也越发复杂艰巨，要围绕‘促规范’和‘防风险’目标，继续完善制度体系，...力争在项目落地率、民企参与率和规范运作等方面取得新突破。”财政部新闻稿指出。
会议并强调，PPP改革不仅是公共服务供给机制变革，也是国家治理方式的重大变革，具有重要意义和深远影响，是财政中心工作之一。当前PPP工作具备良好的发展基础和广阔的发展前景。
为防范地方政府债务风险，中国财政部周三发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。（完）
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(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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