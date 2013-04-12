中国一季度铁路基建投资增长28%

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透北京4月12日 - 今年中国的铁路建设依然保持加快推进的态势。《中国证券报》周五报导称，今年1-3月份，全国铁路完成基本建设投资545.1亿元人民币，同比增加119.2亿元、增长28.0%。
报导称，中国铁路总公司成立后，在实施铁路改革的过程中，围绕完成全年5,200亿元基建投资计划和5,200公里新线投产目标，全面梳理了年内拟开通项目和在建重点项目进展情况，集中建设优势资源，加强现场施工组织，保证在建项目施工进度按计划工期推进。
今年，原中国铁道部安排固定资产投资6,500亿元，其中基础建设投资5,200亿元，均较2012年有所增加。
中国国务院3月14日发布批复中国铁路总公司组建方案的文件，该公司注册资金为10,360亿元人民币，文件并继续明确中国铁路总公司组建后，铁路建设债券为政府支持债券。（完）
(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。