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中国财经 | 2013年 4月 12日 星期五 10:30 BJT

中国一季度铁路基建投资增长28%

路透北京4月12日 - 今年中国的铁路建设依然保持加快推进的态势。《中国证券报》周五报导称，今年1-3月份，全国铁路完成基本建设投资545.1亿元人民币，同比增加119.2亿元、增长28.0%。

报导称，中国铁路总公司成立后，在实施铁路改革的过程中，围绕完成全年5,200亿元基建投资计划和5,200公里新线投产目标，全面梳理了年内拟开通项目和在建重点项目进展情况，集中建设优势资源，加强现场施工组织，保证在建项目施工进度按计划工期推进。

今年，原中国铁道部安排固定资产投资6,500亿元，其中基础建设投资5,200亿元，均较2012年有所增加。

中国国务院3月14日发布批复中国铁路总公司组建方案的文件，该公司注册资金为10,360亿元人民币，文件并继续明确中国铁路总公司组建后，铁路建设债券为政府支持债券。（完）

(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)

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