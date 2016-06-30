中国首季外债规模降幅放缓且结构优化 未来外债规模趋稳（更新版）

(新增评论和更多细节)

路透北京6月30日 - 中国一季度外债总规模较去年底下降3.65%，为连续第三个季度下降，但降幅明显放缓，外债期限结构亦进一步优化。未来随着全口径跨境融资宏观审慎管理政策的落地实施，外债规模预计将趋于平稳。

中国国家外汇管理局周四公布，中国3月末全口径外债余额13,645亿美元，较去年末减少517亿美元，其中，短期外债余额为8,491亿美元，占62%。从期限结构看，中长期外债余额为5,154亿美元，占38%；短期外债余额中，与贸易有关的信贷占41%。

国家外管局新闻稿指出，总体来看中国外债总规模降幅放缓，偿债风险可控；外债规模下降与中国进出口贸易下降密切相关，而且随着中国经济结构调整的不断深入，部分企业经过前期债务去杠杆化后，公司间贷款等外债数据开始止跌回升。

“根据目前外债数据变动的趋势，加上全口径跨境融资宏观审慎管理政策的落地实施，预计中国外债规模将趋于平稳，”外管局称。

下一步，外汇局将继续积极构建和完善宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，加强事中事后监测分析，防范异常跨境资金流动风险。

外管局数据显示，2016年3月末短期外债余额较2015年末下降8%，而中长期外债余额则较2015年末上升4%；公司间贷款余额较2015年末增长149亿美元，增幅为7%；3月末贸易信贷与预付款余额相应下降，占总外债规模下降的66%。

“造成外债余额下降的主要原因是欧美等发达国家之间经济和货币政策分化，这导致美元汇率持续走强，利率关系紊乱，国际金融市场动荡加剧，外债的汇率和利率风险上升，使得经济主体选择加快偿还外债进程。”招商证券宏观主管谢亚轩指出。

在他看来，经济主体偿还外债的行为是外汇市场供求失衡和国际资本流出的主要驱动因素，但外债规模一般会与经济增速保持一个合适的比例，外债规模的不断下降并非常态；预计在全球金融环境趋于稳定后，中国的外债余额有望逐步恢复正常增速。

3月末外债数据显示，从机构部门看，广义政府债务余额1,143亿美元，占8%；中央银行债务余额占6%；银行债务余额占41%；其他部门债务余额占28%。

从币种结构看，本币外债余额占44%；外币外债余额（含SDR分配）占56%。在外币登记外债余额中，美元债务占79%，欧元债务占8%，港币债务占5%，日元债务占4%，特别提款权和其他外币债务合计占4%。

目前金融机构和企业跨境融资进一步便利。自2016年5月3日起，本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点扩大至全国范围内的金融机构和企业：对金融机构和企业，中国人民银行和国家外汇管理局不实行外债事前审批，而是由金融机构和企业在与其资本或净资产挂钩的跨境融资上限内，自主开展本外币跨境融资。

外管局此前公布的数据显示，中国2015年末全口径外债余额14,162亿美元，其中短期外债余额9,206亿美元，占65%。2015年末中国负债率为13%，债务率为58%，偿债率为5%。（完）

欲览详情，请点击外管局网站链接：here