中国首季钢铁业产能利用率升至73.7% 将鼓励部署千兆光纤网--工信部

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京4月26日 - 中国工业和信息化部新闻发言人郑立新周三在新闻发布会上表示，一季度工业整体延续了去年以来稳中向好的运行态势，工业通信业开局良好；其中，钢铁行业一季度产能利用率达到73.7%，比去年四季度提高0.7个百分点。
同时出席发布会的工信部官员并指出，今年要进一步扩大光纤网络覆盖，鼓励企业部署千兆光纤宽带网络，城镇地区基本具备百兆以上的宽带接入能力，同时要扩大4G网络覆盖的广度和深度。
“预计到今年年底，全国固定宽带家庭普及率达到63%，移动宽带用户普及率达到75%，超过85%的固定宽带用户将使用20Mbps以上的宽带接入服务，超过50%的用户将使用50Mbps以上的宽带接入服务。”工信部信息通信发展司司长闻库表示。
他指出，目前固定宽带用户数稳步增长，已达到3.1亿户，4G用户也持续攀升，一季度末总数达到8.36亿户，在移动用户中占6成以上。平均每个用户单月手机上网流量现已达到1.28G，数据增长非常快。
在网络降费方面，适时出台移动转售业务的正式商用意见，进一步扩大宽带接入网业务试点范围，激发市场的竞争活力。全面取消国内长途费和漫游费，大幅降低面向一些双创基地、中小微企业等互联网专线的接入价格水平，不断降低国际长途电话资费水平。
工信部运行监测协调局副局长黄利斌在同一场合指出，今年将选取20-30个城市（群）继续开展“中国制造2025”试点示范创建，指导试点示范城市（群），在落实五大新发展理念等方面先行先试。建立考评体系，推动错位发展。
对于外界关心的5G，闻库透露，下一步要推动开展第二阶段的技术研发试验，重点开展面向移动互联网、低时延高可靠和低功耗大连接这三大5G典型场景的无线空口和网络技术方案的研发与试验，预计到2017年底二阶段试验完成。
据工信部数据，今年第1季度光缆线路长度为3,230万公里，比上年末新增188.8万公里。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
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