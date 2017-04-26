中国首季钢铁业产能利用率升至73.7% 将鼓励部署千兆光纤网--工信部

路透北京4月26日 - 中国工业和信息化部新闻发言人郑立新周三在新闻发布会上表示，一季度工业整体延续了去年以来稳中向好的运行态势，工业通信业开局良好；其中，钢铁行业一季度产能利用率达到73.7%，比去年四季度提高0.7个百分点。

同时出席发布会的工信部官员并指出，今年要进一步扩大光纤网络覆盖，鼓励企业部署千兆光纤宽带网络，城镇地区基本具备百兆以上的宽带接入能力，同时要扩大4G网络覆盖的广度和深度。

“预计到今年年底，全国固定宽带家庭普及率达到63%，移动宽带用户普及率达到75%，超过85%的固定宽带用户将使用20Mbps以上的宽带接入服务，超过50%的用户将使用50Mbps以上的宽带接入服务。”工信部信息通信发展司司长闻库表示。

他指出，目前固定宽带用户数稳步增长，已达到3.1亿户，4G用户也持续攀升，一季度末总数达到8.36亿户，在移动用户中占6成以上。平均每个用户单月手机上网流量现已达到1.28G，数据增长非常快。

在网络降费方面，适时出台移动转售业务的正式商用意见，进一步扩大宽带接入网业务试点范围，激发市场的竞争活力。全面取消国内长途费和漫游费，大幅降低面向一些双创基地、中小微企业等互联网专线的接入价格水平，不断降低国际长途电话资费水平。

工信部运行监测协调局副局长黄利斌在同一场合指出，今年将选取20-30个城市（群）继续开展“中国制造2025”试点示范创建，指导试点示范城市（群），在落实五大新发展理念等方面先行先试。建立考评体系，推动错位发展。

对于外界关心的5G，闻库透露，下一步要推动开展第二阶段的技术研发试验，重点开展面向移动互联网、低时延高可靠和低功耗大连接这三大5G典型场景的无线空口和网络技术方案的研发与试验，预计到2017年底二阶段试验完成。

据工信部数据，今年第1季度光缆线路长度为3,230万公里，比上年末新增188.8万公里。（完）

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