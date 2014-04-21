中国一季度钢铁业整体亏损23亿元--报载

路透北京4月21日 -中国钢铁工业协会副会长王晓齐表示，今年一季度国内钢铁业整体亏损23亿元人民币，其中钢铁主业亏损41亿元。

人民日报周一援引王晓齐在“第十届钢铁产业发展战略会议”上的发言称，今年前两个月钢铁主业亏损47亿元，3月略有好转，但无力扭转大局。2013年国内钢铁业实现利润229亿元，其中投资收益178亿元，钢铁主业盈利51亿元。

“整体亏损意味着钢铁业进入真正的严冬，未来将有一批钢厂陆续退出这个行业。”业内人士表示。

南京钢铁董事长杨思明表示，不少银行收紧对钢铁业的贷款。地方政府因关心大气细颗粒物（PM2.5），对发展钢铁业转为限制，在环保、土地等方面的要求不断提高。

中国钢铁工业协会副会长刘振江此前指出，今年一季度可能是钢铁行业进入新世纪以来效益最差的一季度。

中国最大钢铁企业之一的宝钢股份(600019.SS)高层亦曾表示，基于信贷、环保等方面的压力，未来三年内国内将有一批钢厂退出钢铁行业。

中钢协此前公布的统计数据显示，2月下旬全国预估粗钢日产量208.2万吨，旬环比增长5.9%。这一日产量水平为去年11月下旬以来的新高。（完）

(发稿 李贺; 审校 谢衡/林高丽)

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