中国一季度人民币计价出口同比增14.8% 进口同比增31.1%--海关

路透北京4月13日 - 中国海关总署周四公布，中国一季度以人民币计价出口3.33万亿元人民币，同比增长14.8%；进口2.87万亿元，同比增长31.1%；同期贸易顺差4,549.4亿元人民币，收窄35.7%。

海关提供的新闻稿显示，3月外贸出口先导指数为40.2，结束连续四个月环比上升走势，与上月持平。

新闻稿并称，中国外贸形势依然严峻复杂，不稳定、不确定因素还比较多，面临的困难不是短期的。另一方面，外贸发展仍然存在许多有利条件，向好的基本面没有改变。

路透综合28家机构预测中值结果显示，中国2017年3月出口重回正增长但进口增速放缓，以美元计，预计3月出口同比增长3.2%，逆转上月下降局面，而进口增长18%，远低于上月速度，贸易顺差则逆转上月逆差格局至100亿美元，但较去年同期明显下降。（完）