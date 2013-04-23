中国二季度经济增速料回升--中信证券

路透北京4月23日 - 中国中信证券最新发布的利率市场周报认为，一季度经济增速可能是今年底部，二季度GDP同比增速有可能回升至8.0%左右，但基本面仍是“弱复苏、温和通胀”态势，以及部分机构获利了结及降杠杆，推动短期内利率产品收益率继续大幅上行概率较小。

具体到现券策略方面，建议交易性机构继续降低利率产品久期及仓位。而对于配置型机构而言，由于收益率大幅上行的概率较为有限，可继续关注金融债的配置价值。

**一季度增长低于预期，但已经见底**

3月份工业增加值同比增速为8.9%，比1-2月份的累计同比低1%。我们的季调结果显示，3月份工业增加值环比折年率为12.3%，远低于去年3月份25.6%的环比折年率，但仍比1-2月份有所回升，因此从环比的角度看，3月份的经济仍有小幅改善的迹象。

从4月份的数据来看，预计发电量同比回升至7%左右，工业增加值也将上升至10.5%左右甚至更高。

从季度数据看，由于一、二、三产业的GDP增速都走低，因此一季度GDP同比明显低于市场预期。

然而，由于基数效应，第一、第二产业GDP在二季度有望明显回升，第三产业GDP同比可能继续小幅回落，加总起来，二季度GDP同比增速有可能回升至8.0%左右。一季度经济增速很可能是今年的底部，3月份工业增加值同比增速也很可能是今年的最低点。

**市场研判和投资策略**

在上期报告中我们指出，一季度公布的经济数据可能低于市场预期，有望继续支撑行情。然而，从中期来看，考虑到当前货币条件仍然较为宽松，经济复苏步伐只是受阻，二季度呈现趋势性下滑的概率较小，利率产品收益率大幅走低的条件尚不具备，过度看多此轮行情存在一定的风险。

上周市场表现基本符合了我们的判断。上周初利率产品延续了前期的涨势，中长期利率产品收益率触碰到年内的低点水平，但至周四周五资金面出现趋紧迹象，短期国债收益率节节攀升。

同时受部分机构获利了结及降杠杆影响，利率产品卖盘重新占据主导，中长期利率产品收益率全线走高。4-5年左右非国开金融债周中收益率一度下滑至3.80-3.82%附近，随后迅速反弹至3.90%以上，较低点上行幅度达到10bp左右。

从市场未来的走势来看，我们认为在经历3月末至4月中上旬的上涨之后，受交易盘获利了结的影响，近期利率产品还将延续偏弱的走势。但考虑到基本面仍是“弱复苏、温和通胀”，短期内利率产品收益率大幅上行的概率较小。维持对10年国债将在3.4-3.7%区间波动的判断。

具体到现券策略方面，建议交易性机构继续降低利率产品久期及仓位。而对于配置型机构而言，由于收益率大幅上行的概率较为有限，可继续关注金融债的配置价值。(完)

(整理 钟华; 审校 林高丽)

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