中国二季度用电增速料略高5% 促煤价尽快回归合理区间--发改委

路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。

发改委网站刊登新闻稿称，一季度全社会用电量同比增长6.9%，增速同比提高3.7个百分点，为2012年以来同期最高增速。这主要由于黑色、有色金属冶炼等高耗能行业用电快速回升，但一季度的增长是否可持续还有待观察。

电力企业向发改委反映的突出问题包括，电煤价格上涨造成发电企业经营问题突出。电煤价格上涨，交易电量比例提高，发电结算电价继续下降，煤电企业成本难以及时有效向外疏导，重点发电企业煤电板块已出现全面亏损。

还有火电利用小时继续下降，电力行业产能过剩风险继续积聚；可再生能源补贴不到位，各发电企业反映可再生能源补贴难以及时到位，今年拖欠有所增加。

发改委表示，下一步将进一步深化电力体制改革，落实优先发电优先购电制度，继续推进电力直接交易，提高电力运行调节水平。

同时，还要积极协调跨省区清洁能源送出，鼓励各地可再生能源参与电力市场；落实电力迎峰度夏期间的煤炭、电力供应，提高电煤库存，提前制定应急预案，切实抓好迎峰度夏供电安全保障。（完）