中国二季度出口料增约5% 建议加大外贸扶持力度--国家信息中心

路透北京5月19日 -中国国家信息中心经济预测部最新报告预计，二季度中国出口增速在5%左右，进口增速在4.5%左右；建议加大外贸扶持力度，优化出口产品结构，推进自贸区建设。

该中心宏观经济形势课题组本月初则预计，二季度中国出口增长10%左右，进口增长8%左右，外贸顺差达到1,280亿美元。

周一刊登在中国证券报的该报告指出，今年以来，中国进出口由2012年同期的大幅增长转为下降，是继2009年后首次出现负增长。高新技术产品下滑幅度较大，民营企业对进出口的贡献下降。国内潜在增长水平下降，世界经济温和增长，中国外贸增速已逐步向中低速增长区间回落。

报告认为，美国退出量宽政策将引发国际资本流向发达市场，不会对中国造成明显冲击，但也将对人民币汇率等方面产生明显影响，给中国货币政策、对外贸易等工作带来难度。

“人民币实际有效汇率上升压力减小，汇率双向波动可能性加大。不过，过去两年人民币汇率存超调现象，而根据经验其对出口的影响将在今明两年集中滞后显现。”

报告并建议，推进技术升级，优化产品结构；推进自贸区建设，探索新的国际合作模式；贯彻落实外贸政策，加大外贸扶持力度，进一步降低或减免先进技术设备、关键零部件与部分消费品进口税费。

中国4月出口同比增长0.9%，进口同比增0.8%，均优于路透调查预估的下降1.7%和下降2.3%；当月贸易顺差184.5亿美元，亦高于路透预估的顺差139亿美元。1-4月中国出口同比则下降2.3%，进口增长1.4%；贸易顺差352.4亿美元，减少41.4%。

中国国务院上周四出台稳定外贸增长的政策细则，提出将进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。（完）

(发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)

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