中国二季度经济增速料降至7.5%

* 公布内容：中国二季度GDP,6月CPI、PPI和工业增加值等数据

* 公布时间：7月9日公布CPI和PPI，7月15日公布GDP等数据

路透综合15家机构预估中值显示，中国二季度经济增速预计将回落至7.5%，低于上季的7.7%。二季度经济走弱的原因包括：外贸水分被挤出，制造业产能过剩鲜有改善，投资未现强劲增长态势，流动性相对收紧。

而6月居民消费价格指数(CPI)升幅预计受翘尾因素影响有所扩大，但通胀在年内不构成威胁，工业生产者出厂价格指数(PPI)则料扩大同比跌幅，印证实体经济仍为产能过剩，需求不足所困扰。

“相比一季度表现，二季度经济仍处弱势徘徊阶段。”交通银行金融研究中心首席经济学家连平等在报告中分析称，从“三驾马车”来看，出口在外部环境没有大的冲击下挤出水分、回归真实，投资受制造业低迷影响略有下滑，消费增速受高端经营向中端转变的支撑稳中有升；在央行强调维持稳健货币政策的背景之下，市场对未来流动性的预期由松向紧转变。该机构对二季度GDP的预估与路透调查中值一致。

中金稍早也已下调对二季度经济增长预估至7.5%，并指出，PPI通缩背景下制造业的固定资产和库存投资增速将继续下滑；房地产和基础设施的投资也将因为整顿影子银行而在资金来源方面受到影响；前期人民币实际有效汇率升值较快，将抑制出口增速。

“虽然消费增速稳中有升，但是难以抵消投资、库存和出口的放缓，总需求仍将继续放缓，拖累生产增速放缓。”中金报告指出。

此前公布的先行指标--6月中国官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)6月均回落至低位且主要分项指标均下行，已经显现内外需不振对制造业持续形成拖累，中国经济仍在底部运行。

由于新领导层在经济保持一定增速的基础上，更强调调结构以提升经济增长的质量，分析人士普遍预计，尽管二季度经济料放慢增长步伐，但并不意味着政府会出台刺激政策拉高增速。

交通银行认为，中央政府对经济减速的容忍度已经明显提高，将更大力度和关注重心放在结构调整和经济改革方面，简政放权搞活市场、民生保障与稳经济、调结构相协调等的政策有望继续出台。

“但考虑到系列改革措施短期对经济拉动作用有限，部分改革措施可能还会在短期内增加成本，抑制部分总需求，因此，在不可能出台新的需求刺激政策的前提下，下半年经济数据难有大幅转好的可能性，因此我们调降全年经济增长预测至7.5%左右。”交行报告称。

以下为各机构预测详情：（同比，%）

二季度GDP CPI PPI 工业 投资 消费

澳新银行 7.5 2.6 -2.4 9.0 20.2 12.7

交通银行 7.5 2.6 -2.5 9.1 20.3 13.1

西班牙对外银行 7.6 2.3 -2.5 9.1 20.3 13.0

凯投宏观 7.5 2.6 -2.9 8.8 20.2 12.7

国开证券 7.5 2.5 -2.5 9.2 20.3 13.0

建设银行 7.6 2.4 -2.8 9.4 20.4 12.6

中金 7.5 2.6 -2.7 9.0 20.3 13.1

光大证券 7.6 2.5 -2.6 9.5 20.2 13.4

高盛 ~ 2.5 -2.7 9.3 20.3 12.9

高频经济 7.3 2.3 -3.1 8.9 ~ 11.8

华宝信托 7.5 2.6 -2.5 9.0 20.3 13.2

兴业银行 7.5 2.6 -2.9 9.1 20.2 12.7

ING金融市场 7.5 2.3 -2.6 9.0 20.2 12.9

摩根大通 7.8 2.5 -2.8 9.1 20.1 ~

华侨银行 7.7 2.6 -2.7 9.1 20.2 13.0

北京领先国际金融 ~ 3.0 -1.9 8.9 ~ 12.5

资讯

上海证券 7.9 2.2 -2.5 9.0 20.1 12.1

申银万国 7.6 2.3 -2.4 9.2 20.1 12.9

法兴银行 ~ 2.5 -2.7 ~ ~ ~

渣打银行 7.4 2.6 -2.7 9.1 20.1 13.0

瑞银(UBS) 7.6 2.3 -2.7 9.2 20.2 13.0

注：~表示数据不可得；CPI、PPI、工业和消费均为6月同比增速，投资为1-6月同比增速.(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。