中国二季度GDP增速或破7% 稳增长压力加大将推动宽松政策加码--光大证券

路透北京7月3日 - 中国光大证券首席经济学家徐高最新报告认为，中国经济企稳并不稳固，将今年二季度的GDP增速预测从之前的7.1%下调至6.9%。稳增长压力的加大将推动宽松政策加码，推动经济在三、四季度出现企稳。

报告称，财政政策将成为经济企稳关键动力，财政政策发力与地方政府融资能力增强推动下基础设施建设有望加速增长。宽松政策下地产销售明显复苏，或带动地产投资出现企稳回升。

报告并认为，考虑到金融体系已经陷入流动性陷阱，在资本市场风险稳定之后，未来宽松政策将更多向刺激实体经济流动性方面倾斜，通过PSL、地方政府债务扩容、降低企业债发行标准以及放松房地产开发贷款条件等方式引导资金进入实体经济，刺激社会融资总量增长。

以下为光大证券最新中国经济月度预测报告全文（省略图表）：

高频数据显示经济增长势头在6月份再度放缓，经济企稳并不稳固。稳增长政策下，经济增长在4、5月份出现企稳迹象，然而6月下行压力再度加大，显示经济企稳并不稳固。从高频数据看，六大发电集团耗煤量同比跌幅从5月的0.8%扩大至6月的10.8%，中采PMI弱势平稳，生产面依然呈现疲弱格局。而宽松货币政策推动下，房地产销售持续回升，30大中城市销售面积同比增速持续保持40%以上。需求回暖向生产面的传导效应并不顺畅，经济下行压力依然存在，我们预期6月工业增加值同比增速将较上月下降0.2个百分点至5.9%,。

2季度GDP同比增速或破7%，预计下滑至6.9%。考虑到经济增长动能的持续减弱，我们将今年2季度的GDP增速预测从之前的7.1%下调至6.9%。这意味着2季度经济增速突破今年“7.0%左右”的增长目标。稳增长压力的加大将推动宽松政策加码，推动经济在3、4季度出现企稳。

财政政策将成为经济企稳关键动力，基建投资有望回升。虽然财政支出在5月未能保持4月快速扩张态势，但在经济下行压力与货币政策传导渠道受限环境下，财政政策继续扩张方向并未改变。同时，随着地方政府债务置换的快速推进以及企业债放行条件的放松，地方政府融资能力将得到显着扩大，支撑基础设施建设投资回升，推动经济企稳。今年上半年地方债发行规模达8682.7亿元，6月发行近8000亿元，其中约70%用于债务置换。下半年尚有1.4万亿元左右地方政府债务置换额度，同时随着监管的放松，城投债发行量也将出现回暖态势，地方政府融资能力将有所加强。财政政策发力与地方政府融资能力增强推动下基础设施建设有望加速增长。

宽松政策下地产销售明显复苏，或带动地产投资出现企稳回升。随着降准降息的不断加码以及地产友好政策的持续出台，房地产销售从今年3月显着复苏，30大中城市房地产销售面积同比增速已经攀升至40%以上，房地产市场出现量价齐升的局面。房地产需求持续回暖带动房地产投资出现企稳迹象，5月房地产投资单月同比增速结束年初以来持续下跌趋势，较上月回升1.9个百分点值2.4%。然而到位资金依然是投资企稳复苏的主要限制因素，5月房地产投资资金来源中国内贷款同比下跌16.2%，到位资金与投资之间的列差持续存在。房地产销售显着回暖能否带动地产投资显着复苏依然存在不确定性。未来需要放松房地产开发贷款限制，以推动房地产投资回升。

通胀低位平稳，工业品通缩压力加剧。猪肉价格延续上涨格局，商务部食品价格指数中猪肉在6月份环比上涨3.3%,。然而蔬菜价格大幅下跌，月环比下降7.3%。食品价格在5月基本维持平稳，考虑到去年6月基数较低因素，我们预期CPI同比增速可能小幅攀升至1.4%水平。居民收入持续放缓抑制消费需求，通胀将继续维持弱势格局。经济下行压力之下工业品通缩压力加剧，我们预期6月PPI同比增速可能继续保持-4.6%的低位。

货币政策宽松格局不变，未来将注重于引导资金进入实体经济。4、5月份数据显示的经济弱企稳状态并不稳固，考虑到6月宏观数据又会显现疲态，3季度政策宽松格局仍将延续。虽然短期内为防范股市快速下挫增加金融风险，宽松货币政策将继续向金融市场持续投放流动性。但考虑到金融体系已经陷入流动性陷阱，在资本市场风险稳定之后，未来宽松政策将更多向刺激实体经济流动性方面倾斜，通过PSL、地方政府债务扩容、降低企业债发行标准以及放松房地产开发贷款条件等方式引导资金进入实体经济，刺激社会融资总量增长。（完）

(发稿 倪蔚丹 审校 曾祥进)

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