中国二季度GDP同比增长7.5% 稳增长政策助经济企稳（更新版）

(新增分析师评论)

路透北京7月16日 - 中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速回升，略胜市场预期，4月以来的一系列稳增长政策效果显现，经济企稳态势得以验证。但由于房地产市场低迷，经济仍面临一定下行压力，下半年政策主基调仍以稳为主，并延续定向刺激发力方向。

中国国家统计局周三公布，二季度GDP同比增长7.5%，较一季度的7.4%反弹，亦高于7.4%的路透调查中值。二季度GDP环比增长2.0%；今年上半年GDP则同比增长7.4%。而中国年初设定的全年增长目标为7.5%左右。

“二季度7.5%的GDP增速说明经济处于合理的运行区间，稳增长的措施已见效果。从6月份的消费、工业增加值和投资以及发电量的数据都可以佐证经济的企稳。另外，M1(狭义货币供应量)的8.9%增速也说明企业对现金的需求上升，经济活跃度提高。”交通银行首席经济学家连平说。

中国国际经济交流中心经济部部长张永军亦表示，6月出口有一定程度的好转，从需求来看几大指标都出现反弹，对工业生产拉动作用增强，这可能是二季度经济增速反弹的一个重要原因。

“全年经济增速7.5%左右的目标也不是说一点困难没有，但经过采取的一些措施，现在肯定还有压力，但实现起来的可能性还是比较大的。”他说。

国家统计局新闻发言人盛来运在发布会上则表示，上半年经济增长趋稳，增速仍在合理区间。内需继续成为推动经济增长的动力，中国经济发展的基本面没有变，支持动力远大于下行压力。

统计局数据显示，中国1-6月固定资产投资同比增长17.3%，高于路透调查中值17.2%；上半年工业和零售销售则分别增长8.8%和12.1%。单月来看，6月规模以上工业增加值同比增长9.2%，亦高于路透预期的9%，且创年内高点；零售销售则增长12.4%，符合预期。

不过数据出炉后，市场反应不大，上证综指.SSEC早盘仅小幅收高0.07%，明晟亚太地区除日本以外股指.MIAPJ0000PUS则小跌0.22%；中国银行间市场现券收益率续涨，国债涨幅较明显；人民币兑美元则小幅升值。

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**房地产数据令人忧**

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮称，1-6月投资增速较1-5月略有回升，显示在信贷、社融投放加速环境下，投资端的资金获得性上升，各项稳增长投资项目的开工得到改善，这一势头有望保持。

“6月工业增加值强劲反弹至9.2%，与此前PMI变动一致，主要受到两方面带动，一是海外需求缓慢复苏拉动出口部门，二是投资反弹带动工业产出反弹。”他表示，零售增速稍弱于前值，不过整体表现应属于平稳。

不过在一系列向好数据中，地产投资继续出现较大下滑，令人担忧。最新数据显示，1-6月房地产开发投资同比增长14.1%，低于1-5月的增速14.7%；同期房屋新开工面积大幅下滑16.4%，销售面积和销售额亦延续滑坡走势。

刘东亮称，预计下半年即使地产政策出现全面放松，基于“买涨不买跌”的心态，居民需求释放将不会太明显，下半年地产仍将处于下行周期。

国家信息中心高级经济师祁京梅认为，“从目前的趋势看，稳增长仍会是下半年的政策主线，各地方的微刺激也在加码，尤其是近期中央督查组下去检查政策落实，下半年经济会稳中趋升。政策方面预计会延续上半年的定向刺激发力方向。”（完）

(发稿 侯向明； 审校 张喜良)

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