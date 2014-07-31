二季度中国地方经济增速回升 增长更趋平衡

图为西安一处建设工地旁边的新建住宅。 REUTERS/Rooney Chen

路透北京7月30日（记者 王兰/许贵卿） - 中国各地方政府公布的数据显示，二季度地方经济增速回升，与之前的数据相呼应，暗示政府出台的刺激措施正在提振经济。

在30个公布地区生产总值的省市中，23个省市公布的上半年经济增速高于一季度。约四分之三的省市公布的上半年增速高于全国增长7.4%的均值。

东部和西部地区增长差距非常大。沿海地区和东北表现最差；中西部地区增长最具活力，增速达两位数的省市在这里也最集中。

分析师们指出，这暗示中国推进经济平衡增长的努力正在奏效。

中国改革经济增长模式的措施包括重新定义就业目标、将投资引导至内陆地区、削减北部地区高耗能行业的落后产能等，鼓励更可持续、更高质量的增长。

“地区间出现的经济增速差距实际上是中央加快调结构步伐，努力寻求区域经济再平衡的必然结果，以便使内陆省份更多地分享经济增长所带来的好处，”华宝信托分析师聂文说道。

钢铁大省河北上半年GDP增长5.8%，高于一季度的4.2%，但增速仍低迷。

黑龙江是唯一尚未公布GDP数据的省，当地一名统计工作者匿名表示，上半年GDP增速料低于5%，在全国垫底。黑龙江一季度GDP增长4.1%，也是表现最差的省。

与此形成鲜明对比的是，受益于政策支持，重庆、贵州和青海等西部省市上半年GDP增速都达到了两位数。中国国务院总理李克强上个月还强调向西部地区的工业和基础设施投入更多资金。

“近来北京的定向调控和稳增长举措主要投向中西部地区。”聂文指出。

广东和浙江等出口大省上半年GDP增速在7-7.5%。

东部沿海地区经济增长放缓与中央政府调整经济增长模式的目标一致，中国计划降低经济增长对出口的依赖，同时促进内需实现更可持续的扩张。

本月早些时候公布的数据显示，二季度中国GDP增速升至7.5%，高于一季度的7.4%，受助于刺激措施。

本月的路透调查显示，今年全年中国GDP增速料为7.4%，为24年来最低，很多经济学家认为政府需要采取更多措施以实现稳增长。

山东上半年GDP增速为8.8%，高于一季度的8.7%，但增长放缓、政府削减过剩产能和房地产市场降温的影响很明显。

很多经济学家认为房地产市场降温是今年全国和地方经济的主要风险。近几个月，越来越多的城市和地方政府已经放松了楼市限购政策，希望以此提振收入和经济活动。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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