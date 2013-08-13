中国二季度非居民人民币存款增加694.86亿元--外管局数据

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京8月13日 - 中国国家外汇管理局周二称，今年二季度末，中国非居民人民币存款余额10,707.33亿元。路透据此测算，二季度非居民人民币存款增加694.86亿元。
外管局并公布，二季度末非居民个人人民币存款余额4,971.01亿元，较上季末略增，显示第二季度非居民个人人民币存款上升。
外管局此前公布，2013年一季度末，非居民人民币存款余额10,012.47亿元，其中非居民个人人民币存款余额4,933.30亿元。
央行此前数据显示，6月末人民币存款余额100.91万亿元，同比增长14.3%，比上月末低1.9个百分点，比上年末高0.9个百分点。上半年人民币存款增加9.09万亿元，同比多增1.71万亿元。
此外，外管局并公布今年第二季度金融机构直接投资流量数据显示，当季境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入4.43亿美元，流出0.00亿美元，净流入4.42亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资流出14.20亿美元，流入12.85亿美元，净流出1.35亿美元。
根据外管局定义，非居民人民币存款是指境内银行类金融机构和中央银行吸收的非居民人民币存款；非居民相对于中国居民而言，后者包括在中国境内居留一年以上的自然人、中国短期出国人员、在中国境内依法成立的企业事业法人及境外法人的驻华机构等。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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