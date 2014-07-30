中国二季度国际收支资本项近两年来再现逆差--初步数据

路透北京7月30日 - 根据中国国家外汇管理局周三公布的初步数据，今年二季度国际收支再度出现经常项目顺差、资本金融项目逆差的格局，显示当季中国跨境资金流动呈现偏流出的压力。

数据显示，今年二季度经常项目顺差722亿美元，资本和金融项目逆差369亿美元，后者由于未排除净误差和遗漏项目，有可能在后期公布的最终数据中有所修正。上一次出现资本金融项目逆差要回溯到2012年三季度，当时为逆差579亿美元。

外管局国际收支司司长管涛此前称，二季度银行结售汇顺差290亿美元环比下降82%，同时也远小于进出口顺差和直接投资净流入之和943亿美元，显示二季度中国跨境资金流动呈现偏流出的压力。

“二季度出现这种变化是可以解释的，主要是反映了在国内外存在较多不确定、不稳定因素的情况下，随着人民币汇率双向波动的增强，境内的企业等机构外汇收支行为发生了一些调整。”他说。

而在这种情况下，并考虑到银行增持外汇头寸、远期结汇减少购汇增加等因素，二季度各月顺差和逆差趋向基本平衡，外汇供求关系实现了基本平衡。他并预计，下半年中国跨境资金流动还会继续保持振荡走势，出现有进有出的双向波动会成为一种新常态。

中国人民银行最新数据显示，6月新增央行口径外汇占款大幅减少867.63亿元人民币，为2013年6月以来首现负增长，亦创下2005年汇改以来的第二大跌幅。显示中国央行在当月反向干预了汇市，即在市场上卖出美元，回收了人民币。

外管局公布2014年二季度及上半年国际收支平衡表初步数据显示，按美元计价，2014年上半年，中国国际收支经常项目顺差793亿美元，与同期GDP之比为1.8%，其中，货物贸易顺差1,494亿美元，服务贸易逆差625亿美元；资本和金融项目顺差815亿美元，其中，直接投资净流入939亿美元。

数据称，按美元计价，2014年二季度中国经常项目顺差中，货物贸易顺差1,090亿美元，服务贸易逆差296亿美元；资本和金融项目逆差中，直接投资净流入403亿美元。

7月尽管人民币中间价跟随美元走势不断走弱，但客盘人民币升值预期渐强，且分红和油盘购汇渐弱，人民币升值势头明显，将连续第三个月保持升值。7月30日，人民币兑美元即期已经突破6.18关口，汇价回到今年3月17日时的水平，与中间价的价差收窄至几十个点子。（完）

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(发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)

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