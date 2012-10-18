中国三季度数据好於预期 经济企稳回升态势基本确立

* 三季度GDP增幅符合预期同比增长7.4%,其它数据均好於预期

* 经济企稳回升态势基本确立,但反弹力度不强

* 四季度稳增长政策不能放松,货币政策松动仍可期

路透北京10月18日电---中国总理温家宝稍早对三季度经济形势较好的表态,在周四得到印证.尽管三季度中国GDP同比增速连续第七个季度放缓,并创三年半新低至7.4%,但优於预期的消费和投资等数据,缓解了市场对中国经济继续下滑的忧虑,三季度企稳回升势头基本得到确立.

温家宝在宏观数据公布前一天表示,中国第三季度的经济形势比较好,经济增速基本趋於稳定并会进一步企稳,中国有信心实现全年的经济社会发展目标.

不过,分析师们提到,在国际大环境没有根本改善,内外需依旧疲弱的大背景下,中国经济回升的力度并不强劲,稳增长的政策丝毫不能松动,在落实前期已出台政策的前提下,货币政策的适时松动依旧可期.包括降息和降准.

"GDP基本和7-9月月度数据的表现吻合,但还是低於个人的预期.三季度回落至7.4%主因还是外需的减弱,因为投资和消费剔除价格因素後来看实际增速并不低."中国银行国际金融研究所高级分析师周景彤称.

他预计四季度增速应该会回升一些,但增长的力度还是会比较弱,尤其是外需方面.并建议货币政策方面可以进一步趋松,目前外汇占款投放趋势已经生变,但现在存准率还是比较高,可以考虑降准,仅靠逆回购是不够的.

中国国际经济交流中心研究员张永军也认为,无论是消费、投资、外贸等,9月份的经济数据普遍好於预期,显示中国经济企稳回升的态势基本确立,预计四季度经济有望继续反弹.

但他提到,本轮经济企稳回升主要是靠内需,且反弹的力度并不是很大,这是在今年中国并没有出台太大刺激政策前提下,因此四季度要保持经济的回升反弹势头,稳增长的政策还需要保持,降息及降准的可能性也都存在,政策的重点可能会更强调对前期政策的落实.

中国国家统计局周四公布,三季度中国实现GDP同比增长7.4%(路透调查中值为7.4%),上季度为7.6%;GDP环比增长2.2%.

9月当月数据分别为:1-9月固定资产投资同比增长20.5%(路透调查中值为20.2%);9月规模以上工业增加值同比增长9.2%(路透调查中值为9.0%);9月社会消费品零售总额同比增长14.2%(路透调查中值为13.2%).

**9月数据偏暖,三季度企稳回升确立**

国家统计局新闻发言人盛来运指出,与上半年相比,三季度的国民经济运行情况有一些积极的变化,尤其是9月份的主要指标数据看,国民经济运行企稳的态势比较明显.

他分析指出,主要指标增长速度虽然在回落,但是回落幅度在收窄,并且有些指标增速还在加快.三季度GDP的增长速度是7.4%,比上季度回落0.2个百分点,但是增长速度回落的幅度比上个季度收窄了0.3个百分点.

从实体经济看,规模以上工业增加值三季度的增长速度是9.1%,比二季度增长速度回落了0.4个百分点,但回落的幅度比二季度收窄了1.7个百分点.固定资产投资增长速度前三季度是20.5%,比上半年上升0.1个百分点.

西南证券首席经济学家王剑辉认为,这些指标进一步验证了经济企稳预期,从工业生产到消费都略有回升态势.GDP也符合甚至略好於预期,原因是前期适度宽松的货币政策正在逐步发挥作用,同时外部经济没有像前期预期的迅速恶化,美国经济相对较好,为全球经济提供了软着陆的良好条件.尽管全球经济增速整体放慢,但从细微指标看出,各国的宽松政策也同时在发挥作用.

他表示,中国经济阶段性见底的信念进一步增长.如果说三季度开始企稳,那麽四季度表现将会有所回升,预计为7.6%左右,今年全年则为7.8-7.9%左右.今年是本轮周期调整以来最低的水平,明年应该在此水平上呈现稳步整理状态.

**稳增长政策不能放松**

尽管分析师们普遍认同三季度经济企稳回升基本明确,但并不牢固的反弹基础,以及没有根本改善的国际国内基本面状况,均表明中国要实现年初的经济目标,稳增长的政策力度丝毫不能松动,而货币政策的进一步放松依旧可期.

王剑辉认为,目前的企稳仍然比较脆弱,尽管整体数据改善的苗头更明显了,但是不排除在11月到明年1-2月还会有向下的波动.所以为保证经济顺利企稳,货币政策还需要继续宽松化调整,预计本月应该还有一次降准措施,之後年内可能还会再有一次降准.降息则将随机决定,如果未来两月的月度通胀能维持在2.6%以下,降息也是有可能的.

华融证券研究部副总经理马兹晖也表示,预计政策还是逐步放松,但考虑数据还不错,宽松力度可能也不会放大了.逆回购可以一直滚动下去,并预计年内还是会有一次下调存款准备金率的需要;降息应该不太可能了,因为CPI接下去就会反弹,PPI降幅也在收窄.今年基建项目其实压得还是比较紧,後期会逐步恢复常态.(完)

--采写 北京中文部;撰写 沈燕, 审校 屈桂娟

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