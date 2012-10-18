中国三季度数据好於预期 经济企稳回升态势基本确立

焦点：中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继 更关注资金安全
路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。
* 三季度GDP增幅符合预期同比增长7.4%,其它数据均好於预期
* 经济企稳回升态势基本确立,但反弹力度不强
* 四季度稳增长政策不能放松,货币政策松动仍可期
路透北京10月18日电---中国总理温家宝稍早对三季度经济形势较好的表态,在周四得到印证.尽管三季度中国GDP同比增速连续第七个季度放缓,并创三年半新低至7.4%,但优於预期的消费和投资等数据,缓解了市场对中国经济继续下滑的忧虑,三季度企稳回升势头基本得到确立.
温家宝在宏观数据公布前一天表示,中国第三季度的经济形势比较好,经济增速基本趋於稳定并会进一步企稳,中国有信心实现全年的经济社会发展目标.
不过,分析师们提到,在国际大环境没有根本改善,内外需依旧疲弱的大背景下,中国经济回升的力度并不强劲,稳增长的政策丝毫不能松动,在落实前期已出台政策的前提下,货币政策的适时松动依旧可期.包括降息和降准.
"GDP基本和7-9月月度数据的表现吻合,但还是低於个人的预期.三季度回落至7.4%主因还是外需的减弱,因为投资和消费剔除价格因素後来看实际增速并不低."中国银行国际金融研究所高级分析师周景彤称.
他预计四季度增速应该会回升一些,但增长的力度还是会比较弱,尤其是外需方面.并建议货币政策方面可以进一步趋松,目前外汇占款投放趋势已经生变,但现在存准率还是比较高,可以考虑降准,仅靠逆回购是不够的.
中国国际经济交流中心研究员张永军也认为,无论是消费、投资、外贸等,9月份的经济数据普遍好於预期,显示中国经济企稳回升的态势基本确立,预计四季度经济有望继续反弹.
但他提到,本轮经济企稳回升主要是靠内需,且反弹的力度并不是很大,这是在今年中国并没有出台太大刺激政策前提下,因此四季度要保持经济的回升反弹势头,稳增长的政策还需要保持,降息及降准的可能性也都存在,政策的重点可能会更强调对前期政策的落实.
中国国家统计局周四公布,三季度中国实现GDP同比增长7.4%(路透调查中值为7.4%),上季度为7.6%;GDP环比增长2.2%.
9月当月数据分别为:1-9月固定资产投资同比增长20.5%(路透调查中值为20.2%);9月规模以上工业增加值同比增长9.2%(路透调查中值为9.0%);9月社会消费品零售总额同比增长14.2%(路透调查中值为13.2%).
**9月数据偏暖,三季度企稳回升确立**
国家统计局新闻发言人盛来运指出,与上半年相比,三季度的国民经济运行情况有一些积极的变化,尤其是9月份的主要指标数据看,国民经济运行企稳的态势比较明显.
他分析指出,主要指标增长速度虽然在回落,但是回落幅度在收窄,并且有些指标增速还在加快.三季度GDP的增长速度是7.4%,比上季度回落0.2个百分点,但是增长速度回落的幅度比上个季度收窄了0.3个百分点.
从实体经济看,规模以上工业增加值三季度的增长速度是9.1%,比二季度增长速度回落了0.4个百分点,但回落的幅度比二季度收窄了1.7个百分点.固定资产投资增长速度前三季度是20.5%,比上半年上升0.1个百分点.
西南证券首席经济学家王剑辉认为,这些指标进一步验证了经济企稳预期,从工业生产到消费都略有回升态势.GDP也符合甚至略好於预期,原因是前期适度宽松的货币政策正在逐步发挥作用,同时外部经济没有像前期预期的迅速恶化,美国经济相对较好,为全球经济提供了软着陆的良好条件.尽管全球经济增速整体放慢,但从细微指标看出,各国的宽松政策也同时在发挥作用.
他表示,中国经济阶段性见底的信念进一步增长.如果说三季度开始企稳,那麽四季度表现将会有所回升,预计为7.6%左右,今年全年则为7.8-7.9%左右.今年是本轮周期调整以来最低的水平,明年应该在此水平上呈现稳步整理状态.
**稳增长政策不能放松**
尽管分析师们普遍认同三季度经济企稳回升基本明确,但并不牢固的反弹基础,以及没有根本改善的国际国内基本面状况,均表明中国要实现年初的经济目标,稳增长的政策力度丝毫不能松动,而货币政策的进一步放松依旧可期.
王剑辉认为,目前的企稳仍然比较脆弱,尽管整体数据改善的苗头更明显了,但是不排除在11月到明年1-2月还会有向下的波动.所以为保证经济顺利企稳,货币政策还需要继续宽松化调整,预计本月应该还有一次降准措施,之後年内可能还会再有一次降准.降息则将随机决定,如果未来两月的月度通胀能维持在2.6%以下,降息也是有可能的.
华融证券研究部副总经理马兹晖也表示,预计政策还是逐步放松,但考虑数据还不错,宽松力度可能也不会放大了.逆回购可以一直滚动下去,并预计年内还是会有一次下调存款准备金率的需要;降息应该不太可能了,因为CPI接下去就会反弹,PPI降幅也在收窄.今年基建项目其实压得还是比较紧,後期会逐步恢复常态.(完)
--采写 北京中文部;撰写 沈燕, 审校 屈桂娟
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