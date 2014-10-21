分析师看中国三季度GDP数据（更新版）

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
路透北京10月21日 - 中国国家统计局周二公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，创五年半新低，环比增长1.9%。分析人士指出，GDP同比增速放缓主要是房地产市场调整带来投资增速显着下滑的拖累，同时叠加去年同期高基数的影响。
今年前三季度中国经济增长率为7.4%，而政府年初设定的全年经济增长目标为7.5%左右。
统计局在新闻稿中指出，中国经济当前在新常态下运行总体平稳、稳中有进、稳中提质，但国内外环境仍然错综复杂，经济发展仍面临不少困难和挑战；下一阶段，要着力改革创新，着力转型升级，着力民生改善，保持宏观政策的连续性稳定性，适时适度预调微调，努力实现经济平稳健康发展。
主要数据:
--中国三季度GDP同比增长7.3%（路透调查中值为7.2%）
--中国前三季度GDP同比增长7.4%，三季度GDP环比增长1.9%
--中国1-9月固定资产投资同比增长16.1%（路透调查中值为16.3%）
--中国9月规模以上工业增加值同比增长8.0%（路透调查中值为7.5%）
--中国9月社会消费品零售总额同比增长11.6%（路透调查中值为11.8%）
以下为市场人士的评论:
--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳：
3季度GDP增长7.3%，略超过市场预期，但除第一产业外，二、三产业的增长可能都有一定小幅下滑，反映经济下行压力仍在。
从固定资产投资来看，相比8月，9月的固定资产投资出现反弹，单月增长达到14.1%，我们倾向于投资的反弹在于中央政府主导的基建投资发力，如铁路、棚户区改造等项目加速。其中铁路投资的累计增速达25%，超过上月4.5个百分点。但是自主性投资仍趋于下行，房地产投资单月增长回落到8.7%，此外制造业投资表现依然乏力。
工业生产方面，各行业需求强度影响不同，增长出现一定分化。偏上游和产能过剩行业的生产依然低迷，如钢铁、纺织、专业设备行业的工业生产增长处于低位；相对而言，中下游的工业生产保持稳定，如计算机和通信、汽车制造、化工制造、金属制品行业的工业生产增长维持了10%以上增速。
由于政府加强了对于地方债务约束，加上127号文对表外融资约束增加，我们预计政府主导投资增长在目前水平难以加速；尽管随着居民抵押贷款条件放宽，一线城市地产销售短期回升，但开发商投资预期谨慎依然制约地产投资，我们预计4季度和明年1季度，地产投资难有起色，这也会拖累上、下游行业的增长。
整体来看，4季度经济增长环比回升有限，但从统计角度来看，由于今年GDP核算进入了研发支出的因素，全年增长仍将达到7.4%左右。
我们认为在工业生产放缓时，服务业的增长也会受到拖累，如近期PMI非制造业中的就业指数持续回落，目前仅为49.5。因此从稳增长的角度，未来财政和货币政策依然需要较为积极。财政方面，政府支出方面，地方债、PPP和项目融资票据的融资规模将大规模增长，结构性减税来刺激企业投资，优化税种结构来平衡地方政府收支；货币政策方面，根据市场利率下行的SLF的资金投放仍会持续，整体降利率，宽信用的局面也不会改变。
--广发银行高级交易员 颜岩：
GDP增速7.3符合预期，工业增速回复的不错，不过固定资产投资依然在下降通道中，作为经济运行的重要部分，投资疲弱会导致未来经济回暖的步伐较弱。四季度经济在底部震荡，难有大幅好转。
三季度数据至此都已落地，很明显数据不好，但我们认为不会更差了，各种刺激政策都开始落地。现在的宽松政策一直在避免走到老路上，价格调控的倾向明显强过数量调控，见效时间可能较长，经济运行将在这个位置震荡。
银行间市场近期因为政策落地和各种悲观预期，非常火爆。随着三季度数据这最后一只靴子落地，市场情绪会平复一些，收益率进入震荡。大环境如此，利率反弹的力度很弱。
--海通证券宏观团队 姜超、高远：
经济下行通缩升温，政策宽松料将加大。
三季度经济下滑源于投资和消费回落。从分项增速看，三季度消费增速略有下滑，投资增速回落幅度大，出口则有明显改善。而从投资分项看，三季度制造业、基建、地产全面回落，成为拉低工业和经济的主要拖累。
地产对经济的拖累或持续到明年一季度，经济下行压力未消，通缩风险升温，且社会融资成本下降缓慢，未来政策放松力度料将加大。
--光大证券首席宏观分析师 徐高：
首先，经济增长比我们预期的略好。三季度GDP增速略好于我们预期的7.2%，9月工业增加值同比增速实际值8%，略好于我们预期的7.8%，亦超过了市场的预测均值7.5%。这反映了经济增长在三季度的后期--九月份有所回升。
回升的原因主要还是政策的宽松措施所导致的，比如房地产方面限购和房贷的放松。实际上在高频的日度数据已经看到：根据30个大中城市日度销售数据，三线城市的房屋销量在9月份就明显回升，一线二线城市包括三线城市在10月份的房屋销量也是明显回升的，销量有所改善。此外，正回购利率的下调亦有利于稳定经济增长，这些措施的效果均在9月份显现。
9月工业企稳的一个很重要因素是外需对国内工业生产的拉动。工业产品出口交货值增速明显加快。而从所有制来看，外商及港澳台企业工业增加值加速最为明显，也能印证外需拉动的加强。
但另一方面，我们认为经济下行的压力非常大。投资增速低于我们的预期，下滑的幅度比我们预想的还更厉害一些，房地产投资到位资金的瓶颈仍然明显低于同期地产投资的增速，虽然地产投资增速已经下滑到非常低的程度。不光是房地产，整个投资下滑的态势亦没有稳住。这意味着在四季度内需方面还是处于比较疲弱的态势，还需要更多的政策措施加以扶持。
整体来看，经济增长在低位企稳，但是由于投资的状况仍然比较差，下行趋势没有稳住，所以经济增长面临的下行的风险仍然非常大。在这样的背景下，我们相信政策在四季度仍然会维持宽松的基调，尤其是货币政策方面预计会有更多的宽松举措推出。 比如正回购利率还有进一步下调的空间，所以把政策的考虑进来，所以相信四季度的GDP增速可能会比三季度的数据有所改善。四季度预计7.4%，全年应该能达到7.4%。
--中国国家信息中心经济预测部研究员 闫敏：
三季度固定资产投资的压力还是比较大的。从占比重最高的基础建设方面来看，它应该是投资增长速度最快的，但是它目前面临着几大方面的制约。
从财政方面来看，上半年中央财政支出已经支出了大部分，未来几个月财政支出的增长也就5%-6%左右的水平，也就是说社会建设的财政资金拨付已经基本到位了。从地方财政方面来看，它和房地产关系非常密切，目前地方土地出让金大幅收缩，存在资金约束。
目前房地产下行的态势已经从三、四线城市拓展到一、二线城市，带动了房地产投资出现大幅下滑。市场自发的调整和市场预期的转弱使得房地产投资下滑较快。目前房地产的库存量还是较大的，回到平均水平仍然需要2-3年时间的消化期。
另外，当前产能过剩是制约制造业投资最重要的因素。目前来看，原来的问题没有解决，新的问题仍然在不断的爆发。这一轮产能过剩的问题可能要比2008年严重，但当前出口情况不支持从外部化解产能过剩的问题。因此制造业投资尤其是企业整体还是较为悲观的。
目前整个消费的增长还是平稳的，虽房地产和汽车两大的消费领域虽不乐观，但是网络消费的迅猛增长还是支撑目前整个消费增长趋于平稳。
--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：
GDP增速7.3%的水平基本符合预期，此前的数据已经有了较充分的铺垫，预计不会对市场产生很大的心理冲击。
9月工业产出是个亮点，显着好于预期和前值，但可能受到出口的较多带动，出口交货值增速创了一年多的新高，考虑到国内产能过剩的局面尚未改观，由出口拉动的工业增长持续能力较差。
零售略有下降，但考虑到通胀降低的因素，表现仍算平稳，随着限贷限购政策的放松，预计地产销售好转将带动消费部门回升。
投资依然低迷，包括房地产在内的投资仍在继续快速下滑，这是导致GDP增速持续下滑的最主要原因。
值得注意的是，当季7.3%的增速是在多轮微刺激之下取得的，表明经济下滑的压力还是比较大，目前的微刺激力度还不能对冲下行压力，地产销售好转带动的投资回升可能要等到明年年中，且新一轮地产景气程度应不如从前，如果不推出更有力的刺激或改革措施，预计投资很难有起色，经济会继续下行，因此更多的财政政策及更宽松的货币政策值得期待。但如果决策层选择改革优先于增长的话，那么更低的经济增速似乎也可以接受，毕竟目前不存在就业压力，但经济的过快回落将带来债务压力和信用风险的爆发，因此适度加大政策刺激仍是必要的。
--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟：
GDP总体符合预期，工业这块上个月是由于去年高基数的原因，这月回到了一个正常水平。三季度GDP增速比二季度有0.2个百分点的回调，主要是两个原因：一个是投资增速回落幅度比较大，主要还是受到房地产和产能过剩的压力。16.1%的投资增速又是13年来的新低，但消费相对比较稳定，因为三季度物价涨幅较二季度回调，所以三季度实际增速保持稳定。第二个因素就是高基数，去年增速是全年最高。
虽然经济还是在下行，但9月数据也显现出了积极态势。比如出口数据，说明出口这架马车会一改上半年对经济的负拉动，这对经济有利。消费实际增速甚至略有加速，这两块可能会使四季度经济增速保持平稳。全年GDP增速预计在7.4%左右。
房地产投资方面，救市政策短期内无法传导进去，其更多受预期和资金影响，现在预期有所改善，但交易还没有起来，故资金无法到位。年内回落态势还会持续，明年可能才会触底。
--华融证券研究院副总经理 马兹晖：
整体来看数据偏正面。工业比预期的要好，带动GDP增速也比我们预期稍高一些。8月工业那么差可能是个异常，存在短期扰动的可能性。
不过除了外贸，投资和消费还是很弱的。鉴于目前政策面宽松力度还是比较大的，预计四季度工业生产和投资都可能略有改善。
四季度GDP增速维持在7.3%左右应该没问题，全年估计在7.3-7.4%之间，7.5%的可能性不大。
--西南证券经济研究中心首席研究员 张仕元：
从数据来讲，三季度应该经济算是失速的，主要还是房地产下行的影响。三季度是地产价格下行，包括地方政府纷纷松绑房地产政策的季节。但房地产松绑的过程中并没有马上带来销量的回升，这肯定对消费有一定影响，包括对房地产的投资肯定是更加糟糕了。
工业数据应该还是可以的，像钢铁行业今年三季度和往年相比增长还是比较快的，盈利情况也有所改善。可能是钢铁行业判断接下来一段时间，包括四中全会以后，很多项目的开展可能对钢铁的需求有一定的拉升有关。
四季度GDP可能重新回到7.5以上，数据应该比三季度略好一些。
--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：
应该说数据在预期之中，三季度GDP增长7.3%，前三季度在7.4%，显示经济在平稳区间运行，但下行压力仍在，尤其是制造业产能过剩，房地产投资持续下滑拖累整体投资减速，1-9月固定资产投资增幅只有16.1%，而服务业和农业有明显改善。
消费方面保持平稳，考虑到9月CPI同比涨幅低于预期只有1.6%，同时公款消费被抑制，整体的消费变化不大。结合前三季度的经济状况看，预计全年GDP增幅7.3-7.4%，政策仍会维持原有的基调，重点仍放在推动改革上。
--中信证券首席宏观经济学家 诸建芳：
三季度GDP7.3%跟最新预期是一致的，8月估计是年内低点，后面会有所回升。未来受基数效应、稳增长政策进一步落实、基础设施投资加快等推动，预计四季度增速会比三季度再高一些，7.4%是有可能的。
--中国国际经济交流中心研究员 王军：
三季度数据比预期略好，尤其是工业增加值回到8%，减轻了外界对中国经济下行压力很大的担忧，但房地产的持续下滑对投资影响较大，而物价运行也比较平稳，从三季度看实现全年的目标能确定，而这是在外界环境恶化的前提下实现的，“是踮着脚尖够着实现经济目标的。”
这也为明年中国制订经济政策提供了一个借鉴，目标应适当调低，只须确定一个中线目标值，或将区间定的7-7.5%之间。这样政策的选择上也更主动一些。
中国目前主要的问题是制造业产能过剩和房地产市场的回落，估计受房贷政策的提振四季度房地产投资会略有回暖，全年的GDP增幅估计会落在7.4%左右，政策基调也不会有大变化，继续落实三季度已出台的稳增长的政策。
--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：
经济整体形势没有改变“底部徘徊、有限复苏”的态势，经济下行的因素仍然存在：投资继续下滑，消费也在回落，出口前景也不明朗。但从工业经营情况看，经济见底的态势还是很明显的，9月工业生产比8月显着回升。从经济增长动力看，投资仍然是中国经济增长的第一动力，而导致投资增速整体下行态势的因素主要是房地产投资的下降，地产投资的回落为上届政府泡沫政策的修正，具有不可逆性。制造业投资和基础设施投资增长还是平稳的，这意味着未来经济增长动力不会失速，预计四季度将略回升至7.6。
政策上，为对冲地产投资的下降，政府已经启动了新一轮的温和政府投资，货币从存量上看比较充裕。因此，未来宏观调控政策仍会着眼结构调整，保持平稳，转型、升级而非总量目标将是政策主要指向。
--民生宏观：
三季度GDP同比7.3%，较二季度经济同比放缓0.2%，一方面因去年同期基数高，另一方面因房地产下行拖累固定资产投资导致经济内生下行压力大，但随着经济政策转向稳增长，预计四季度经济增长略好于三季度。
经济高度依赖基建投资托底。7、8月份政策由“微刺激”转向“新常态”，基建投资托底力度减弱；房地产销售弱、库存高，融资约束紧，促使房地产投资增速不断下行；终端需求不足，过剩产能仍未出清，制造业投资继续疲软；商业银行风险偏好回落，对私营部门信用收缩严重，融资条件偏紧导致其加杠杆的意愿不强。房地产和私营部门投资意愿不强，经济企稳只能依赖基建投资托底，无基建、不复苏。
出口稳而不强。真正计入GDP的是生产端的出口交货值数据，相对于强势的海关出口数据，其表现差强人意。三季度全球经济增长放缓，人民币4月以来持续升值，再加上融资环境偏紧，制约出口进一步走强。
消费增速继续放缓。首先，房地产销售下行，促使家具、家电和建材装潢等消费均放缓；其次，前期经济下行、流动性收缩开始后周期影响消费。最后，“三公”消费和反腐的政策冲击仍在继续，限额以上单位消费品零售额增速继续放缓。
经济转型中的积极变化。人口红利消褪，低端劳动力供给收缩，国民收入分配向劳动力倾斜，促使服务业、消费等第三产业继续高增长，第三产业吸纳就业能力增强；劳动力成本上升倒逼经济转向技术进步，从工业增加值数据看，高端装备制造和计算机通信等行业表现较好。
四季度经济将略有回暖，经济下行压力暂时缓解。一方面，经济政策转向稳增长，李克强总理国务院常务会议强调将在环保、信息消费等领域开工一大批项目、正回购利率连续下调、两月内SLF注资达7000亿，货币端开始放松；另一方面，认贷不认房等政策支持下的房地产销售似乎有回暖迹象。从中长期看，经济最恶化的时刻远未过去。过去房地产繁荣留存的严重过剩的重工业产能将长期制约中国经济。只有等待产能逐渐出清、风险暴露干净之后，经济才有可能迎来长周期繁荣。
--首创证券研究所副所长 王剑辉：
三季度的数据目前看基本符合预期，中国的整体经济运行情况已经基本寻找到了新的平衡点。虽然没有更多的惊喜，但也没有令人非常失望的意外。说明此前采取的一系列微调和定向调控政策已经起到了良好的作用。
从目前的资金市场上看，回购利率显着下降，资金交易活跃，说明存量资金盘活取得了成效，资金成本也已经下降。
目前看，中国经济已经企稳，前期采取的政策正在发挥作用，没有采取进一步扩大刺激政策力度的必要。
--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：
三季度GDP同比7.3%和环比1.9%的增速都和预期完全一致。从三大需求--投资、消费和出口来看，出口有所回升，投资和消费都有明显回落，导致三季度GDP相比二季度有0.2个百分点的回落，主要体现了外需强、内需偏弱的格局。
从月度来看，受基数效应减弱以及外需的拉动，9月工业增速相比8月有1.1个百分点回升，一方面反映政策提振的效果，另一方面也使得短期经济增长压力有所缓解。
考虑到房地产销售回落对相关投资和消费的滞后影响，政策还是有必要保持宽松基调，一方面通过改革如破除垄断等来稳增长，另一方面在物价压力不大的情况下，应及早降息，有效降低全社会的融资成本。
--中金宏观团队：
GDP增速下滑符合预期。三季度GDP同比增速7.3%，较二季度降0.2个百分点。基本符合我们预期的7.3%和市场预期的7.2%。统计局三季度GDP季调后环比增速1.9%，较二季度略微回落，但强于一季度。GDP同比增速放缓主要是房地产市场调整带来投资增速显着下滑的拖累，同时也叠加去年同期高基数的影响。
工业增加值同比增速超预期回升。9月工业增加值同比增速8.0%，较8月升1.1个百分点，高于我们预期的7.3%和市场预期的7.5%。9月工业增加值季调后环比增速0.91%，较8月份的低水平显着反弹。9月出口交货值同比增速10.6%，较8月大幅回升5.1个百分点，可能是带动工业增加值同比增速大幅反弹的主要原因。
固定资产投资继续放缓。1-9月固定资产投资累计同比增速16.1%，较1-8月降0.4个百分点，基本符合我们和市场预期。固定资产投资季调后环比增速0.77%，较8月的0.96%明显回落。
通胀回落，拉低零售名义同比增速。9月社会消费品零售总额同比增速11.6%，较8月降0.3个百分点，基本符合我们和市场预期。9月CPI通胀率明显回落是拉低零售名义同比增速的主要因素。剔除价格后的零售实际同比增速较8月略有回升，显示消费维持平稳。
向前看，我们预计今年四季度GDP环比增速较三季度回升，同比增速与三季度接近，维持四季度GDP同比增速7.2%，全年7.3%的判断不变。
政策放松大方向不变。投资放缓仍带来经济增速下行压力，货币政策放松空间较大，包括继续降低银行间市场利率，向银行间市场继续注入流动性等。
**相关背景**
--国务院总理李克强称，外界总误解7.5%是个底线，其实所谓“7.5%左右”就是高一点、低一点都可以；经济有波动是难免的、但仍在合理区间，而且政策工具箱储备还很充足。
--四位业内消息人士上周五透露，数家股份制商业银行已接获中国央行的通知，将通过常备借贷便利工具（SLF）获得流动性支持，每家规模约300亿元人民币，以支持实体经济并平滑年底资金需求增加所导致的市场波动。
--李克强日前在部署下一阶段经济工作时指出，用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目。
--国家发改委新闻发言人李朴民称，尽管前八个月中国固定资产投资增速放缓，但基础设施投资依然保持了较快增长，随着政策效应的逐步显现，预计今后几个月投资增速回落的幅度将会有所收窄。
--中国9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，时隔四个月后再度跌落2%，创出2010年1月以来的56个月低点；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.8%。
--中国9月新增人民币贷款8,572亿元，创下2000年有数据以来的逾10年同期新高；当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.9%，亦略高于此前路透12.8%的调查中值。
--中国9月出口同比增长15.3%，高于路透调查预估中值的增长11.8%，且增速为2013年2月以来最高水准；9月进口同比增长7%，创七个月高位。（完）
(发稿 北京中文部；审校 曾祥进)
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在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
尽管与中国公司有着千丝万缕的联系，但在欧美投行借助中国公司并购交易和股债发行赚取顾问费之时，中国最大型的国有银行却错失上亿美元的收入。
路透香港4月26日 - 在2016年第三季的某个时候，管理着800亿美元全球资产的贝莱德(Blackrock)科学主动投资股票团队通过卫星图像发现，中国土地上的建筑活动出现升温迹象。