三季度GDP增幅如期回升 完成全年目标成定局（更新版）

三季度GDP等主要经济数据符合市场预期

完成今年经济增长7.5%目标已成定局

社会预期趋于稳定，企业家谨慎乐观

(新增更多评论和细节)

路透北京10月18日 - 中国完成今年经济增长目标已成定局。最新公布的三季度国内生产总值(GDP)同比增速反弹至7.8%，符合市场预期，显示在稳增长政策之下，中国的经济基本面正在持续好转。

鉴于这一向好趋势在四季度不太可能出现根本性逆转，分析人士多认为，尽管四季度经济增速或受高基数影响有所回落，但全年7.5%的目标已完成无虞，而领导层也在多个场合表达了对此的信心。

“三季度的经济数据符合市场预期，验证中国经济企稳回升，预计这种态势仍会持续；考虑到基数因素，四季度增幅可能有所放缓，但只是技术性因素影响，经济的基本面仍然在向好。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁表示。

牛犁解释称，从政策面看，经济指标的区间管理策略稳定了市场预期，同时一连串的包括金融市场利率化改革以及不断释放的改革信号等，从微观上激发了市场活力，市场预期也明显改善，加之下半年出台的一系列稳增长的政策，都对经济的企稳回升有一定作用。

“完成全年经济目标已成定局。”他补充道。

国家统计局新闻发言人盛来运在数据公布后的发布会上表示，中国前三季度经济“总体平稳、稳中有升、稳中向好”，主要指标处在合理区间。预期向好也是三季度发生的积极变化，在中央明确的宏观政策导向下，社会预期趋于稳定，企业发展积极性比较高，一个很重要的指标就是PMI指数连续三个月回升。

“当前中国宏观经济的基本面在发生一些积极的变化，即使经济增速有所波动，但是内在的结构与其增长的质量都在向好的方向发展。”

国家统计局周五公布数据显示，三季度GDP同比增长7.8%，与路透调查的预估中值一致，较二季度的7.5%明显改善；在9月数据中，规模以上工业增加值同比增长10.2%，社会消费品零售总额同比增13.3%，1-9月投资同比增长20.2%。

主要数据:

--中国一季度GDP同比增长7.8%(路透调查中值为7.8%)，环比增长2.2%

--中国9月社会消费品零售总额同比增长13.3%(路透调查中值为13.5%)

--中国9月规模以上工业增加值同比增长10.2%(路透调查中值为10.1%)

--中国1-9月固定资产投资(不含农户)同比增长20.2%(路透调查中值为20.3%)

数据公布后，中国股市沪综指 .SSEC 明显拉升，上午11:15，上涨0.38%；受中国经济增速加快鼓舞，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 .MIAPJ0000PUS 上涨0.5%，触及五个月新高。

欲浏览中国GDP图表，请点选 link.reuters.com/qev83v 。 工业增加值图表，请点选 link.reuters.com/rev83v

**年内实现GDP目标无虞**

经历年中的谷底后，中国经济开始逐渐改善，而市场人士对前景也从之前的偏悲观逐渐向谨慎乐观转变，认为稳增长政策暂时稳住了经济，并对十八届三中全会的改革寄予厚望。

“我们预计今年GDP在7.7%左右，明年经济关键看三中全会的基调，”交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟表示，短期稳增长政策已经把经济稳住了，能否重启一个新的增长周期，关键靠改革，看改革的方向和力度。

“如果能选择市场化的方向，通过要素改革提升全要素生产率，我们认为中国经济可能会重启一轮新的周期。”他说道。

统计局的盛来运也在发布会上表示，未来支撑中国经济运行的基本动力较强，工业化、城镇化有较大空间，经济增速即使比三季度有所回落，基本面也是向好的方向在发展。“今后一个时期中国宏观经济继续保持平稳较快运行的可能性比较大。”

从数据细节看，投资仍然是拉动当前经济的主力。前三季度最终消费支出对GDP增长的贡献率是45.9%，拉动GDP增长3.5个百分点；资本形成总额的贡献率是55.8%，拉动GDP增长4.3个百分点；货物和服务净出口对GDP的增长贡献率是-1.7%，拉低GDP为-0.1个百分点。

房地产投资仍在其中扮演重要角色。1-9月房地产开发投资同比增速又回升至19.7%，新开工面积增速亦从4%的前值升至7.3%。

浙商证券宏观分析师郭磊表示，房地产投资在8月大幅走弱之后，市场存在较多的担心，而本月地产投资回升算是一个好消息。地产销售方面有小幅下滑，但草根调研显示双节销售情况不错，估计一部分需求从9月转移到了国庆期间，所以问题不大。

不过安信证券宏观分析师尤宏业较为谨慎，三季度经济向好的主要支撑是基建和房地产投资处在高位，未来全国房地产的销售恢复情况还有待观察。

近期公布的一系列数据均释放乐观信号，国务院总理李克强也表示，中国9月CPI同比增幅没有超过可控范围，今年有条件把CPI增长控制在3.5%左右；相信中国经济实现全年主要目标是完全有基础的，中国经济向好的趋势是会继续的。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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