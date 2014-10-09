数据观测：三季度中国GDP成长率料放缓至7.3% 政策面存持续宽松要求

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
* 公布内容：中国三季度GDP，9月CPI、PPI和工业增加值等数据
* 公布时间：10月15日公布CPI和PPI，10月21日公布GDP、工业等数据
调查结果: (同比,%)
预估中值 预估区间 前值 上年同期 预测数
三季度国内生产总值(GDP) 7.3 7.0 ~ 7.7 7.5 7.8 19
9月数据：
居民消费价格指数(CPI) 1.7 1.5 ~ 2.0 2.0 3.1 21
工业生产者出厂价格指数(PPI) -1.5 -1.8 ~ -1.2 -1.2 -1.3 21
工业增加值 7.5 6.8 ~ 8.8 6.9 10.2 21
固定资产投资(不含农户)(1-9月) 16.2 16.0 ~ 16.5 16.5 20.2 21
社会消费品零售总额 11.7 11.2 ~ 12.1 11.9 13.3 21
注：GDP前值为2014年二季度数据，9月详细数据前值为8月数据。
路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速放慢至7.3%。分析人士表示，这要求继续采取宽松财政和货币政策为经济提供支撑。
具体9月来看，通胀继续保持温和，CPI同比涨幅降至1.7%左右；得益于出口回升和基数效应减弱，工业增加值同比增速预计反弹至7.5%；但房地产市场弱势调整继续拖累整体投资增速，1-9月固定资产投资同比增长预计为16.2%。
“8月工业出现较大回落，9月虽然仍有一定回升，但是第二产业增速将受到影响，增速将有一定下降；由于房地产市场低迷，第三产业改善不明显。”中信证券在数据前瞻报告中指出，“考虑到第二产业占GDP比重小于二季度，以及第三产业近期增速高于第二产业，预计三季度GDP同比增速将较二季度下降0.2个百分点，为7.3%左右。”
该券商并指出，制造业PMI显示出口有所回暖，且国内政策8月下旬开始趋于积极，内需可能略有好转，再考虑到去年同期高基数效应减弱，预计8月工业增速将略有回升。其预计同比增长约为8.1%。
此前出炉的国内宏观经济先行指标--中国9月官方制造业PMI为51.1，与上月持平；汇丰9月中国制造业PMI终值则小幅下修至50.2，和上月终值持平,初值原本为50.5。
国内知名投行--中金公司指出，据其预测三季度工业平均同比增速较二季度下降，而且截至8月数据显示房地产、金融和批发零售等服务业同比增速也难以较二季度反弹，因此维持维持三季度GDP同比增长7.3%的预测，且存在下行风险。
同时，房地产投资将继续拖累整体投资增速，而且9月资本品价格大幅下跌也反映投资弱势。该投行预计1-9月固定资产投资累计同比增速将放缓至16.2%。
“从8月情况看，房地产、制造业、基础设施投资三大投资均处于下滑未止状态；在铁路投资大幅加码的背景下，预计9月基建投资可能止跌，但制造业和地产仍将惯性下滑。”申银万国首席宏观分析师李慧勇称，鉴于9月基数相对仍高，预计投资将处于环比企稳但同比继续回落的过程中。
申万预计1-9月投资同比增速为16%，三季度GDP增速为7.3%。“尽管7.3%和全年政府目标并无明显差距，但它隐含的下行趋势性还是会让政策保持警惕。”他称。
李慧勇预计，四季度将加大财政资金的拨付和政府主导基建项目的施工，并通过定向宽松维持广义货币环境相对宽松，甚至不排除通过降息等手段来降低社会融资成本；同时，还会加快改革红利的释放，包括破除垄断、加快混合所有制改革、鼓励民间投资、加快农村土地流转等。
以下为各机构预测详情：
三季度 ----------------9月--------------------
GDP CPI PPI 工业 投资 零售销售
交通银行 7.3 1.6 -1.5 7.6 16.4 11.8
巴克莱 7.1 1.6 -1.5 7.5 16.3 11.7
中银国际 7.1 1.6 -1.5 7.3 16.3 11.7
美银美林 7.2 1.6 -1.8 7.5 16.5 11.6
Capital Economics 7.3 2.0 -1.6 6.8 16.2 12.0
国开证券 7.2 1.8 -1.5 7.6 16.3 11.9
首创证券 7.4 1.9 -1.5 8.6 16.3 11.8
招商证券 7.2 1.6 -1.5 7.4 16.2 11.6
中金 7.3 1.5 -1.7 7.3 16.2 11.8
花旗 7.2 1.8 -1.4 8.3 16.3 11.8
中信证券 7.3 1.5 -1.6 8.1 16.3 11.8
德意志银行 7.4 1.6 -1.4 7.7 16.2 11.5
光大证券 7.2 1.7 -1.8 7.6 16.3 12.0
海通证券 7.0 1.8 -1.8 7.3 16.0 11.2
华融证券 ~ 1.6 -1.8 7.5 16.2 11.6
华泰证券 ~ 1.7 -1.4 7.4 16.2 11.8
华宝信托 7.3 1.6 -1.5 7.5 16.4 11.7
ING资本市场 7.3 1.7 -1.5 7.2 16.0 11.5
上海证券 7.7 1.9 -1.2 8.0 16.0 12.1
申银万国 7.3 1.8 -1.4 8.8 16.0 11.6
瑞银 7.1 1.8 -1.7 7.9 16.1 11.7
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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