（重发）中国三季度GDP平稳增长符合预期 年内政策维持现基调

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透北京10月19日 - 中国三季度国内生产总值(GDP)增速持平于二季度，符合市场预期。工业数据较好以及投资消费明显回升支持经济持稳，料四季度仍能保持这一态势。
分析师们认为，房地产政策收紧以及未来民间投资回升或缺乏持续性，令明年中国经济仍面临下行压力，年内稳增长仍需财政政策发力，并叠加更加稳健的货币政策组合。
“三季度GDP增长符合预期，实现平稳增长。从三驾马车看，净出口作用较低，经济企稳还是依靠投资和消费。”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智称，未来基建投资会保持快速增长，民间投资也企稳回升，四季度投资可能有出现小幅增长反弹。
国家统计局周三公布数据显示，三季度GDP同比增长6.7%，持平于二季度，符合路透调查预估中值，环比则增长1.8%；前三季度GDP同比增长亦为6.7%。
统计局并公布，1-9月固定资产投资同比增长8.2%，符合路透调查中值。9月规模以上工业增加值同比增长6.1%，社会消费品零售总额同比增10.7%，路透调查预估中值分别为6.4%和10.6%。
方正证券宏观分析师杨为敩表示，整个工业保持平稳，房地产开发有反弹，民间投资和房地产开发这两块比预期高一些，9月经济民间投资归功于PPP，房地产开发归功于房地产销售火爆引发投资惯性。
国家统计局新闻发言人盛来运在发布会上称，初步测算前三季度房地产对经济增长的贡献率在8%左右。
数据显示，前三季度民间投资261,934亿元，增长2.5%，比1-8月份加快0.4个百分点，占全部投资的比重为61.4%。同时，中国1-9月房地产开发投资同比增长5.8%；同期商品房销售面积同比增长26.9%，商品房销售额增长41.3%。
数据公布后，中国金融市场走势平稳，沪综指.SSEC早盘微收升0.12%，中国银行间债市早盘现券收益率小幅下行，国债期货亦走高，人民币兑美元即期早盘微跌，交易员称，三季度经济数据大致符合预期，市场反应平稳。
欲览中国GDP月度季度走势图 tmsnrt.rs/2eg6kl8
季度CPI与GDP走势图 tmsnrt.rs/2e6fO5u
月度工业增加值图表 tmsnrt.rs/2e6dKdP
房地产开发投资增速图表 tmsnrt.rs/2eg6GrR
**年内政策维持现基调**
分析人士表示，经济回稳态势四季度料仍能保持，完成全年目标没有问题，政策取向方面估计四季度不会有大的变化，仍会保持目前的基调；但明年经济形势变数较大，不会那么乐观。
刘学智称，就目前形势看，未来货币政策将保持稳健，降准降息可能性不是很大。财政政策方面，投资、产能过剩压力依然存在，应当会保持积极的财政政策。
华宝信托宏观分析师聂文认为，考虑到经济四季度平稳为主，而美联储年底加息预期升温，为避免人民币贬值压力加大，不太可能放松货币政策。但明年房地产销售降温，会加大通缩压力，进而放大货币政策空间。
中国热点城市此前房价连续狂飙，引发全社会对资产泡沫的担忧。国庆长假前后共有逾20个城市收紧房地产政策，目前推出不同程度限购措施的城市包括南京、天津、苏州、成都、郑州、无锡、济南、武汉、合肥、杭州等。
“中国收紧房地产政策，今年四季度可能影响不明显，但明年会影响到投资，另外外围环境的动荡也使得中国经济面临很大的不确定性。”中国国际经济交流中心研究员王军称。
分析师并认为，尽管PPP可短期提振民间投资，对于经济有一定拉动作用，但其持续性和存量能否有足够力度并影响宏观数据，还有待观察。
而盛来运在发布会上亦坦承，中国经济仍处在转型升级、动能转换的关键阶段，国内因素和国际因素相互影响，不稳定不确定因素仍然较多，经济持续发展的基础尚不牢固。（完）
(发稿 路透中文新闻部；撰写 李子木；审校 曾祥进)
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