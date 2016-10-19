（重发）中国三季度GDP平稳增长符合预期 年内政策维持现基调

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路透北京10月19日 - 中国三季度国内生产总值(GDP)增速持平于二季度，符合市场预期。工业数据较好以及投资消费明显回升支持经济持稳，料四季度仍能保持这一态势。

分析师们认为，房地产政策收紧以及未来民间投资回升或缺乏持续性，令明年中国经济仍面临下行压力，年内稳增长仍需财政政策发力，并叠加更加稳健的货币政策组合。

“三季度GDP增长符合预期，实现平稳增长。从三驾马车看，净出口作用较低，经济企稳还是依靠投资和消费。”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智称，未来基建投资会保持快速增长，民间投资也企稳回升，四季度投资可能有出现小幅增长反弹。

国家统计局周三公布数据显示，三季度GDP同比增长6.7%，持平于二季度，符合路透调查预估中值，环比则增长1.8%；前三季度GDP同比增长亦为6.7%。

统计局并公布，1-9月固定资产投资同比增长8.2%，符合路透调查中值。9月规模以上工业增加值同比增长6.1%，社会消费品零售总额同比增10.7%，路透调查预估中值分别为6.4%和10.6%。

方正证券宏观分析师杨为敩表示，整个工业保持平稳，房地产开发有反弹，民间投资和房地产开发这两块比预期高一些，9月经济民间投资归功于PPP，房地产开发归功于房地产销售火爆引发投资惯性。

国家统计局新闻发言人盛来运在发布会上称，初步测算前三季度房地产对经济增长的贡献率在8%左右。

数据显示，前三季度民间投资261,934亿元，增长2.5%，比1-8月份加快0.4个百分点，占全部投资的比重为61.4%。同时，中国1-9月房地产开发投资同比增长5.8%；同期商品房销售面积同比增长26.9%，商品房销售额增长41.3%。

数据公布后，中国金融市场走势平稳，沪综指.SSEC早盘微收升0.12%，中国银行间债市早盘现券收益率小幅下行，国债期货亦走高，人民币兑美元即期早盘微跌，交易员称，三季度经济数据大致符合预期，市场反应平稳。

欲览中国GDP月度季度走势图 tmsnrt.rs/2eg6kl8

季度CPI与GDP走势图 tmsnrt.rs/2e6fO5u

月度工业增加值图表 tmsnrt.rs/2e6dKdP

房地产开发投资增速图表 tmsnrt.rs/2eg6GrR

**年内政策维持现基调**

分析人士表示，经济回稳态势四季度料仍能保持，完成全年目标没有问题，政策取向方面估计四季度不会有大的变化，仍会保持目前的基调；但明年经济形势变数较大，不会那么乐观。

刘学智称，就目前形势看，未来货币政策将保持稳健，降准降息可能性不是很大。财政政策方面，投资、产能过剩压力依然存在，应当会保持积极的财政政策。

华宝信托宏观分析师聂文认为，考虑到经济四季度平稳为主，而美联储年底加息预期升温，为避免人民币贬值压力加大，不太可能放松货币政策。但明年房地产销售降温，会加大通缩压力，进而放大货币政策空间。

中国热点城市此前房价连续狂飙，引发全社会对资产泡沫的担忧。国庆长假前后共有逾20个城市收紧房地产政策，目前推出不同程度限购措施的城市包括南京、天津、苏州、成都、郑州、无锡、济南、武汉、合肥、杭州等。

“中国收紧房地产政策，今年四季度可能影响不明显，但明年会影响到投资，另外外围环境的动荡也使得中国经济面临很大的不确定性。”中国国际经济交流中心研究员王军称。

分析师并认为，尽管PPP可短期提振民间投资，对于经济有一定拉动作用，但其持续性和存量能否有足够力度并影响宏观数据，还有待观察。

而盛来运在发布会上亦坦承，中国经济仍处在转型升级、动能转换的关键阶段，国内因素和国际因素相互影响，不稳定不确定因素仍然较多，经济持续发展的基础尚不牢固。（完）