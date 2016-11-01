中国前三季保险资金收益率续降 寿险产品则将保持高速增长态势（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透北京11月1日 - 受中国资本市场低迷且监管政策趋紧影响，中国保险业前三季度资金运用收益率同比续降，但降幅有所收窄，预计全年都将维持较低水平。
中国保监会官员在例行新闻发布会上指出，前三季度得益于保险业费改完成、整体低利率环境等影响，同期寿险产品竞争力大幅提升，且如果资金与利率条件不发生改变，预计寿险产品未来仍将保持高速增长态势。
保监会公布数据显示，中国保险业前三季度的经营效益较去年同期有一定幅度下降，预计利润总额同比下降35.68%，但降幅较上半年收窄；行业资金运用收益率3.95%，同比下降1.97个百分点。同期寿险产品原保费收入同比增长达63.47%。
“虽然受三季度末股市结构性行情的影响，保险资金运用收益率的降幅有所收窄，但预计保险业经济效益全年都将延续较低的水平，因资本市场低迷。”保监会官员告诉路透。
保监会信息统计部段海洲表示，相较投资性的产品而言，寿险这类保障性产品更受欢迎的主要原因是资本市场的低迷。
他并表示，前三季度保险业投资性业务占比下降，今年4月对中短存续期人身保险产品监管规定实施以来，投资业务总规模增速下滑。且6月后的几个月，部分险种如万能险的发生值是负增长。
数据并显示，前三季度保险业资产总量14.63万亿元人民币，较年初增长18.38%；保险业实现原保险保费收入25,168.26亿元，同比增长32.18%，增幅较上年同期上升12.69个百分点。
其中产险和寿险业务同比分别增长7.78%和36.95%，赔付支出平稳增长，同比增长23.8%，增幅比上年同期上升4.27个百分点。
保监会此前公布数据显示，中国保险业上半年实现资金运用收益同比下降42.32%，预计利润总额同比降54.05%；资金运用收益率2.47%，同比降2.69个百分点。
保监会自今年3月以来，两次发文规范中短存续期人身险产品，提出保险公司对存续期不满一年的中短存续期产品应立即停售，期限在1-3年（不含）的销售规模在三年内按照总体限额的90%、70%、50%逐年缩减，三年后控制在总体限额的50%；保险公司不得将终身寿险、年金保险、护理保险设计成中短存续期产品等要求。（完）
(发稿 陈扬/李文科; 审校 乔艳红/曾祥进)
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