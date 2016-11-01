中国前三季保险资金收益率续降 寿险产品则将保持高速增长态势（更新版）

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路透北京11月1日 - 受中国资本市场低迷且监管政策趋紧影响，中国保险业前三季度资金运用收益率同比续降，但降幅有所收窄，预计全年都将维持较低水平。

中国保监会官员在例行新闻发布会上指出，前三季度得益于保险业费改完成、整体低利率环境等影响，同期寿险产品竞争力大幅提升，且如果资金与利率条件不发生改变，预计寿险产品未来仍将保持高速增长态势。

保监会公布数据显示，中国保险业前三季度的经营效益较去年同期有一定幅度下降，预计利润总额同比下降35.68%，但降幅较上半年收窄；行业资金运用收益率3.95%，同比下降1.97个百分点。同期寿险产品原保费收入同比增长达63.47%。

“虽然受三季度末股市结构性行情的影响，保险资金运用收益率的降幅有所收窄，但预计保险业经济效益全年都将延续较低的水平，因资本市场低迷。”保监会官员告诉路透。

保监会信息统计部段海洲表示，相较投资性的产品而言，寿险这类保障性产品更受欢迎的主要原因是资本市场的低迷。

他并表示，前三季度保险业投资性业务占比下降，今年4月对中短存续期人身保险产品监管规定实施以来，投资业务总规模增速下滑。且6月后的几个月，部分险种如万能险的发生值是负增长。

数据并显示，前三季度保险业资产总量14.63万亿元人民币，较年初增长18.38%；保险业实现原保险保费收入25,168.26亿元，同比增长32.18%，增幅较上年同期上升12.69个百分点。

其中产险和寿险业务同比分别增长7.78%和36.95%，赔付支出平稳增长，同比增长23.8%，增幅比上年同期上升4.27个百分点。

保监会此前公布数据显示，中国保险业上半年实现资金运用收益同比下降42.32%，预计利润总额同比降54.05%；资金运用收益率2.47%，同比降2.69个百分点。

保监会自今年3月以来，两次发文规范中短存续期人身险产品，提出保险公司对存续期不满一年的中短存续期产品应立即停售，期限在1-3年（不含）的销售规模在三年内按照总体限额的90%、70%、50%逐年缩减，三年后控制在总体限额的50%；保险公司不得将终身寿险、年金保险、护理保险设计成中短存续期产品等要求。（完）