中国三季度国际收支经常项目顺差397亿美元--外管局初步数据

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透北京10月30日 -中国外管局周三发布初步数据称，三季度国际收支经常项目顺差397亿美元，资本和金融项目顺差573亿美元。
外管局网站公布的国际收支平衡表初步数据显示，今年前三季度，国际收支经常项目顺差1,382亿美元，资本和金融项目顺差1,624亿美元，国际储备资产增加3,006亿美元。
在三季度经常项目中，货物贸易顺差871亿美元，服务贸易逆差425亿美元，收益逆差36亿美元，经常转移逆差11亿美元。
三季度的资本和金融项目顺差（含净误差与遗漏）中，直接投资净流入407亿美元。
数据显示，三季度，中国国际储备资产增加970亿美元（不含汇率、价格等非交易价值变动影响），其中，外汇储备资产增加976亿美元，特别提款权及在基金组织的储备头寸减少5亿美元。
外管局此前称，二季度国际收支资本和金融项目顺差286亿美元，初值为逆差16亿美元。二季度国际收支经常项目顺差修正509亿美元，初值为482亿美元。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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