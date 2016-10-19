中国三季度就业景气度企稳回升 行业和区域分化显突出--报告

路透上海10月19日 - 中国智联招聘(ZPIN.N)和中国人民大学合作撰写报告显示，三季度中国经济运行总体保持稳定，国内劳动力市场继续保持需求大于供给的局面，景气程度企稳回升，行业和区域分化仍显突出。

这份由智联与人大就业研究所合作撰写的报告并指出，按行业来看，互联网/电子商务行业的就业形势最好，受经济新动能影响较大的交通运输等行业体现了较好的就业状况。房地产、金融行业虽然招聘需求处于持续增长态势，但受到国际形势、政策变化等因素的影响，其就业形势在不同级别的城市中呈现了明显的两极分化的特征。

“科技拉动经济，经济带动就业，就业反哺科技，从就业形势中可以看到中国的宏观经济正在上演着这一循环。”报告指出。

报告称，随着结构性改革加速推进，前期产能与库存的化解，部分在行业中的优秀企业开始恢复市场活力，新旧动能在第三季度同时发力，引发了整个社会对用工需求的扩张，总体来看中国的就业形势显现出景气程度上升，市场分化仍显突出的特征。

双方联合推出的中国就业景气指数(CIER)，是采用智聘全站数据，通过不同行业、城市职位供需指标的动态变化，来反映就业市场上职位空缺与求职人数的比例的变化，从而起到监测中国就业市场景气程度以及就业信心的作用。CIER指数以1为分水岭，指数大于1时，表明就业市场中劳动力需求多于市场劳动力供给，就业市场景气程度高。

2015年一季度以来的五个季度，CIER指数除去年第四季因传统招聘旺季而出现季节性反弹外，至今年一季度均呈逐步下降趋势，但今年二季度该指数由第一季的1.71反弹至1.93，三季度进一步反弹至2.22。

房地产行业和金融行业内部均出现明显的区域分化，例如一线城市由于土地资源紧张、新增楼盘较少，房屋交易多集中于二手房交易，对建筑、建材、工程等行业拉动影响较小，因该行业用工需求反而同比下降了5%。相比而言，南京、杭州等新一线城市的在线招聘职位数量同比增长了33%。

报告指出，由于实体产业发展不振，银行业利润下滑，国内金融业对房地产的依赖程度加深，用工需求也呈现出一线城市的增幅明显低于新一线及二线城市的发展态势。另外从不同企业规模来看，金融业中招聘需求增幅最高的是小微企业，500人以上的中型和大型企业的用工需求增幅较低，这些规模小、风控能力相对较低的民间金融公司的火热发展，也需要引起金融市场和劳动力市场的关注和警惕。（完）