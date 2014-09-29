三季度中国楼市预期悲观 股票整体看涨--西南财大报告

路透北京9月29日 - 西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心周一提供的三季度报告称，楼市预期悲观，股票整体看涨，或将出现股市投资对房市投资的替代。

以下为该报告的全文：

中国家庭金融调查拥有具有全国代表性的28,000余户约10万人的样本，每季度从中随机抽取约5,000余户开展季度电话回访，其中包括家庭对股票市场和房产市场的预期。我们发现，与今年前两个季度相比，第三季度，中国家庭，尤其是拥有多套房的家庭，对股票市场和房产市场的预期出现明显分化，对股市看好，房市看跌。我们预期将出现股市投资对房市投资的替代。

住房价格预期进一步悲观，救市政策的作用如杯水车薪。

首先，在家庭资产配置中最为重要的房产，整体而言城镇家庭对其价格的预期进一步悲观。住房价格预期指数（值越高，表明对价格越加乐观。100为对价格的预期持平）从第一季度的117.4，到第二季度下降为102.6，第三季度下降为100.6，下降幅度趋缓，总体上对住房价格预期基本持平，反应了近期各地纷纷出台的取消限购及酝酿出台的取消限贷政策产生了一些作用。

但是，值得注意的是，对市场住房供给潜在影响更大的多套房家庭对住房价格预期明显悲观。第一季度多套房家庭对价格预期为113.5，第二季度为100.8，对价格预期基本持平。但是，第三季度，这些家庭的住房价格预期指数下跌至93.3，总体上认为住房价格会下跌。

同时，从住房需求上看，计划购房的城镇家庭对于住房价格的预期也同样更为悲观。他们的住房价格预期指数从第二季度的100.5下降至第三季度的97.4。从供给及需求两方面同时可以看出，中国住房市场形势严峻，政府的救市政策对这些家庭没有起到明显作用。

股票市场预期整体上扬，牛市行情开始酝酿。

然而，城市家庭对股市的预期则呈现相反的趋势。第三季度城市家庭股市预期为111.5，较第二季度大幅上涨，城市居民对股票市场的预期已经由空转多，出现了明显的拐点。同期，沪市上证综指的走势也呈现出相同趋势，第三季度大盘指数出现明显上扬。

需要指出的是，持有多套房的家庭对于股票价格的预期明显更为乐观。从第二季度开始，这些家庭对于股票价格的预期已由空转多。在第三季度，这些家庭的股票预期指数更是大幅上升，远高于城镇家庭平均水平。

据此我们认为，目前房市预期持续走低，对房价影响至关重要的计划购房者以及多套房家庭，对于房价的预期已由看涨变为看跌。房价后市不被看好。同时，股市的乐观情绪不断升温。尤其是持有多套房的城镇家庭更呈现出更强烈的乐观预期，这意味着股票市场后市仍会有潜在的资金进场，牛市行情开始酝酿。（完）

(整理 沈燕; 审校 曾祥进)

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