中国造船业前三季产能利用率仅50%

路透上海11月8日 -中国证券报周五报导，今年船舶订单逐步回升刚给中国造船业带来了一丝暖意，但产能过剩加剧仍是无法绕开的困难，前三季行业产业利用率仅为一半。业内人士估计，未来两年去产能将是重点，2015年国内造船产能将较2011年削减约三成。

报导称，今年前三季度中国造船业产能利用率仅为50%-55%，相较2012年75%的利用率降低了约20个百分点，远远低于国际造船业通常的产能利用率。

“目前造船业正处于行业中周期底部，去产能将是接下来两年造船业的一个重点。”中国造船工业经济与市场研究中心主任包张静表示，预计2015年中国造船产能较2011年将削减30%左右。产能过剩严重，处于低谷的船舶业复苏时间要比预期更漫长。

据新发布的《2013-2018年中国船舶制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，2012年，中国船舶及相关装置制造行业亏损企业数量达到247家，同比增长39.55%；亏损总额达到104.57亿元人民币，同比增长233.34%；资产负债率达到71.57%。由于造船业产能过剩，小船厂濒临破产，大船厂也受到严重打击。

包张静介绍说，目前全球造船产能为6,120万CGT（修正吨，在船舶总吨基础上根据船舶复杂难度进行修正），中日韩三大造船国产能占全球90%。2013-2015年船舶全球年均成交量预计3,200万CGT，全球产能过剩将超过50%，船舶企业普遍面临订单不足的局面。

中国船舶工业行业协会发布的数据显示，今年1-9月份，全国造船完工3,061万载重吨，同比下降26.4%；船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入同比下降15.8%，利润总额49亿元，同比下降53.9%。而1-9月份，全国承接新船订单3,806万载重吨，同比增长147.1%。新船订单回升将会进一步延缓造船业去产能进程。

在总量过剩的同时，结构性过剩问题也很严重。低水平、同质化的产能过多，过去两年完工的船舶中，七成都是处于低端的散货船。而在近期的造船企业转型过程中，大家又一窝蜂地转向海工装备制造，业内人士担心，过两年海工领域又可能会出现类似造船业的产能过剩情况。

分析人士认为，国内造船行业的兼并重组主角无疑是中国船舶重工集团公司和中国船舶工业集团公司这两大国有集团，而中国重工(601989.SS)和中国船舶(600150.SS)作为上述两大集团的上市旗舰，最有可能成为承担并购整合者角色的上市公司。此外，部分综合实力强、资金状况好的民营造船企业，也有望成为行业潜在整合者。（完）

(发稿 林琦； 审校 林高丽)

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