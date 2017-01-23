四季报显示中国公募基金大举换防核心蓝筹 TMT吸引力下降--报载

路透上海1月23日 - 据上海证券报周一报导，截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕，季报显示基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，TMT等新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。

展望今年一季度，在不少基金经理眼中，市场将进入阶段性的“观察期”，基于盈利确定性和估值安全性原则之上的精选个股，成为“蓄势待春生”的主流策略。

根据天相投顾截至上周六的数据统计，去年四季度末，全部基金股票平均可比样本仓位为64.49%，其中股票开放式基金和混合开放式基金的股票仓位分别为88.34%和61.65%，与前一季度相比变动不大。

季报显示，去年四季度公募“做足确定性”的整体操作思路显现。从行业角度看，基金投资的前三大行业依然是制造业、信息技术和金融业，但各行业间的配置结构和比例则是此消彼长。基金在制造业和金融业配置市值占净值比达到39.27%和4.13%，分别较前一季度末上升1.28和0.84个百分点，上升幅度在各行业中排名前两位。

信息传输、软件和信息技术服务业尽管依旧以4.46%的配置比例成为基金四季度末第二大投资领域，但基金配置市值占净值比已较前一季度末下降0.97个百分点，下滑最为明显。这也是近年来，基金在TMT这一曾经被机构众星捧月的板块内配置比例首次降到5%以下的记录（仅统计各季度末基金数据）。

重仓股方面，基金在去年四季度大举买入绩优蓝筹股，部分昔日创业板“新贵”的人气则明显回落。在单季被基金增持的前50大重仓股中，最具吸引力的是上汽集团(600104.SS)，重仓该股的基金数量从前一季度的47只猛增至148只，单季度净增加101只。重仓贵州茅台(600519.SS)的基金数量也从去年三季度末的115只增加到184只，单季度净增加69只，排名第二。

此外，在基金前50大重仓股中，重仓持有贵州茅台、五粮液(000858.SZ)、上汽集团、格力电器(000651.SZ)和美的集团(000333.SZ)的基金数量均在130只以上，位列A股前列，低估值核心蓝筹的“避风港”效应由此可见一斑。

反观减持数据中，以创业板为代表的部分高估值个股去年四季度人气回落最为明显。统计显示，去年三季末重仓网宿科技(300017.SZ)的基金数量多达107只，年末则锐减至34只，超过70只重仓基金选择减持或者卖出；其他被明显减持的个股还包括康得新(002450.SZ)、大华股份(002236.SZ)、欣旺达(300207.SZ)等。

**低风险产品成基金公司利润主源**

一定程度上，基础市场的持续“混沌”是基金配置整体趋向“保守”的重要因素；而在震荡向上随后冲高回落的行情走势下，去年四季度基金财务数据也乏善可陈，除货币基金和QDII基金外，其他类型基金整体全部亏损。

具体来看，货币基金单季盈利273.85亿元，较前一季度下跌7.45%；ODII基金盈利3.27亿元，较前一季度跌幅达94.7%。天相投顾认为，QDII基金的盈利主要原因有三点：一是汇率变动，二是量化宽松政策致欧美股市复苏，三是资源类石油天然气大宗商品的反弹，从而带动股票型QDII和大宗商品类QDII基金净值提升。

另一方面，混合型基金和债券型基金分别亏损258.56亿元和216.37亿元，是当季亏损最多的两类产品；股票型基金亏损43.62亿元，保本型基金亏损25.88亿元，商品型基金亏损11.6亿元。

从公司角度看，去年四季度只有21家基金公司旗下基金整体盈利，其中收益最高的是天弘基金，盈利47.42亿元，其低风险产品比重较高，主要利润来源仍是余额宝（盈利49.92亿元）；华夏基金位列第二，当期盈利12.39亿元，招商基金和建信基金分别位列第三名和第四名，分别盈利7.17亿元和5.8亿元。（完）