四季度中国工业料延续平稳 前三季钢铁煤炭去产能已完成80%--工信部

路透北京10月20日 - 中国工信部运行监测协调局副局长黄利斌周四称，工业经济运行延续了上半年企稳向好的势头，一些指标还好于预期，从这个趋势来看，四季度有望继续保持或者延续前三季度平稳运行的态势，能够实现全年预期增长6%的目标。

他是在国新办新闻发布会上作出上述表态，和上半年比较，中国经济缓中趋稳、稳中有进、稳中向好的态势更加明显，前三季度钢铁和煤炭去产能已经完成了全年目标任务的80%以上。其乐观的表态与稍早国家统计局官员对未来工业形势的判断基本一致。

“稳的方面主要表现在工业总体稳，主要行业稳，多数地区稳。从工业总体看，前三季度规模以上工业增加值同比增长6%，分季度看，一季度增长5.8%，二季度增长6.1%，三季度还是增长6.1%。从季度的趋势来看，应该说企稳的势头有所增强。”黄利斌称。

他提到，“好”的方面主要表现在企业效益回升、市场信心回暖和企业基本面向好。从企业基本面来看，前八个月工业企业的亏损面是15%，同比收窄了0.9个百分点，同时亏损企业的亏损额同比下降了3.1%，扭转了去年大幅上升的局面，不少企业实现了减亏和扭亏为盈。

同时去产能取得积极进展。前三季度，钢铁和煤炭去产能已经完成了全年目标任务的80%以上。同时在去产能等一系列政策的作用下，市场的秩序和企业的效益状况是在改观的。

10月中旬，国内市场的钢材和煤炭价格比年初分别上涨了30%和50%以上。钢铁协会会员企业盈亏相抵，去年前八个月是净亏损，今年1-8月份是净盈利。另外煤炭行业也扭转了前七个月利润下降的局面，实现了正增长。

但黄利斌也提到，制造业仍然是经济稳定的主要力量，对整个经济运行起着稳定器的作用，而在制造业的总量中，传统行业的比重仍然高达86%，存在着高端产品供给能力不足、中端产能严重过剩、低端竞争优势减弱，传统制造业改造提升的任务十分艰巨。

中国国家统计局稍早发布数据解读称，四季度工业经济预计仍将延续总体平稳、稳中有进的基本格局；但目前国内投资增速企稳回升的基础尚不牢固，企业投资信心整体偏弱。

周三公布数据显示，中国三季度GDP增速持平于二季度的6.7%，符合市场预期。同期的工业数据较好以及投资消费明显回升支持经济持稳，料四季度仍能保持这一态势。9月规模以上工业增加值同比增长6.1%，略低于路透调查预估中值6.4%。（完）