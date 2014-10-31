工信部：四季度工业料延续三季度基本平稳态势（更新版）

路透北京10月31日 - 中国工信部周五表示，尽管工业面临很多下行压力，但综合来看积极的方面还是多一些，整个工业经济继续在向好的预期方向发展，初步预测四季度工业经济运行将延续三季度基本平稳态势。

工信部在国新办新闻发布会上提供的新闻稿并称，下一步将坚持稳增长与调结构相结合，在全面落实已出台各项政策措施的同时，精准发力、定向施策，进一步加大对工业结构调整的支持力度。

“尽管工业面临很多下行压力，但综合来看积极的方面还是多一些，整个工业经济继续在向好的预期方向发展...”工信部新闻发言人、运行监测协调局局长郑立新在发布会上称，“初步预测，四季度工业经济运行将延续三季度基本平稳态势。”

他认为，当前主要有两个方面制约了工业的平稳运行，一方面是世界经济复苏艰难曲折，中国出口形势不容乐观；另一方面制约来自投资增速回落。

同时，部分企业生产经营困难，主要是表现在综合成本上升、市场需求不足、融资难融资贵等几个方面。中国前三季度规模以上工业企业的财务费用同比增长了13.5%，其中利息支出增长10.6%，分别高出主营业务收入增速5.6个百分点和2.7个百分点。

郑立新透露，化解产能严重过剩矛盾已经取得积极进展，企业兼并重组数量大幅增加,“十二五”淘汰落后产能任务有望提前一年于今年完成。

中国工业增加值图表：link.reuters.com/xeb33w

中国三季度经济成长率降至7.3%的五年半低点；前三季度全国工业出口交货值同比仅增长6.4%，低于工业增速；前三季度固定资产投资同比增长16.1%，同比回落4.1个百分点。

不过，9月规模以上工业增加值同比增长8%略高于预期，脱离8月触及的近六年最低水平6.9%；而且战略性新兴产业创新步伐加快，前三季度高技术制造业、装备制造业的增加值分别增长了12%和10.8%，都快于工业整体增速。

“（下一步将）坚持稳增长与调结构相结合，在全面落实已出台各项政策措施的同时，精准发力、定向施策，进一步加大对工业结构调整的支持力度，继续加快创新驱动步伐，”工信部新闻稿称。

新闻稿并表示，未来要扎实推进信息化和工业化深度融合，重点推动实施“宽带中国”战略，全面完成淘汰和压缩落后产能任务，着力扶持中小企业和民营经济发展，深入推动减轻企业负担工作。 （完）

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(发稿 侯向明；撰写 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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