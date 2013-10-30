中国四季度进出口将保持稳定增长态势--商务部报告

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透北京10月30日 -中国商务部周三发布的报告称，第四季度进出口将保持稳定增长态势，全年出口占全球贸易份额有望继续小幅提升。
刊登在商务部网站上的新闻稿称，明年中国外贸发展的国内外环境可能略好于今年，2014年中国对外贸易将保持稳定增长势头。
“中国将多措并举稳定进出口增长，加快推动外贸转型升级。”报告称。
报告表示，明年中国对外贸易面临的困难和风险依然较多，国际市场需求总体偏弱，中国产业竞争力面临挑战，贸易摩擦形势依然严峻。也要看到，近年来国家出台一系列促进外贸发展的政策措施，贸易便利化水平不断提高，跨境电子商务等新型贸易方式发展很快，不少企业主动转型升级，正在孕育出口竞争新优势。
报告并称，中国将大力培育外贸竞争新优势，支持跨境电子商务等新型贸易方式和外贸综合服务企业发展，增强中小民营企业拓展国际市场的能力；鼓励企业加大技术创新投入，提高产品质量档次，打造国际知名品牌，建设国际营销网络；进一步扩大进口推动对外贸易平衡发展。
中国商务部新闻发言人沈丹阳此前表示，今年后几个月外贸有望企稳回升，有希望实现全年目标。（完）
(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
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路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。