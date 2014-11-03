人行：将RQFII试点地区扩大到卡塔尔 初期投资额为300亿元

央行网站新闻稿并称，经国务院批准，中国人民银行与卡塔尔中央银行签署了规模为350亿元人民币/208亿里亚尔的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

双方并签署了在多哈建立人民币清算安排的合作备忘录，之后将确定多哈人民币业务清算行。

此前中国已经与超过20个国家地区货币当局达成了货币互换协议，涉及总金额超过2万亿元人民币，从地域上正从亚洲和新兴市场国家向西方国家延伸，但尚无非洲国家。（完）